Intervendrán puntos críticos que presentan fallas en el alumbrado público de Bucaramanga

Al parecer Bucaramanga tendrá una ‘nueva luz’ en los próximos meses. Durante la última semana de diciembre hubo un cruce de declaraciones entre el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, por la responsabilidad y entrega del tramo del tercer carril entre el puente Puerta del Sol y el puente de Provenza, cuyo sistema de alumbrado público permanecía prácticamente apagado lo cual representaba un riesgo para los conductores.

Pues después de un acuerdo, la Alcaldía de Bucaramanga empezó a intervenir las luminarias a través de la Secretaría de Infraestructura, en apoyo con el personal de alumbrado público, y “ya se habilitaron gran parte de las luminarias que están en la autopista entre Bucaramanga y Floridablanca. Se están revisando unas actas para recibir el alumbrado público, pero lo importante acá es garantizar el servicio público esencial para garantizar el servicio y evitar accidentes”, expresó Deimer Mosquera, funcionario de la administración municipal.

Pero hasta la intervención no se quedará ahí, de acuerdo con la información entregada en las últimas horas, la Alcaldía de Bucaramanga creará un grupo de cuadrillas especiales para intervenir puntos críticos que han sido identificados con serias falencias de iluminación.

Sectores como el Mutis, Cabecera, algunos barrios del norte de la ciudad y la vía entre el puente El Bueno y La Salle, serán inspeccionados a fondo para determinar las causas de los daños y poder garantizar un buen servicio, lo cual redundará en seguridad.



Estos trabajos se unen a los que realizarán en los parques de la ciudad donde desde el pasado 25 de diciembre quedó en firme el decreto 0907 de 2025 mediante el cual se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, incluida la dosis personal, en parques y otros espacios públicos de la ciudad, en un horario comprendido entre las 4:30 de la mañana y las 11:30 de la noche.

Con esta decisión, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ya cuenta con las herramientas legales para imponer comparendos y aplicar medidas pedagógicas y correctivas a quienes incumplan la norma dentro del perímetro establecido; sin embargo, uno de los problemas en los parques ha sido el tema de la iluminación y por eso las cuadrillas especiales realizarán recorridos de verificación para garantizar entornos más seguros como parte de la recuperación de estos espacios dispuestos para la familia.