Constructoras no han determinado cuánto subirá la vivienda: Camacol a señalamientos de Petro

El presidente Gustavo Petro está acusando a las constructoras de estafar a sus clientes y pidió al Ministerio de Vivienda dejar de girar subsidios. Todo por cuenta del impacto del alza del salario mínimo en el precio máximo de la vivienda.

