Con traje de preso, así es el traslado de Nicolás Maduro para comparecer en Nueva York

Tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, en lo que será su primera audiencia judicial en territorio estadounidense.

Según reveló un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán presentados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, en Manhattan, a las 12:00 del mediodía, hora local.



Maduro y Cilia Flores son trasladados con traje de preso

En horas de la mañana, ambos salieron de Brooklyn vestidos con trajes de preso color caqui, lo que los identifica como reclusos de alta peligrosidad. Inicialmente fueron trasladados en helicóptero hacia el sur de Nueva York y, posteriormente, movilizados en vehículos blindados hasta Manhattan, donde comparecerán ante la corte estadounidense.

Nicolás Maduro, quien desde su llegada ha presentado afectaciones en una de sus piernas, fue visto caminando con dificultad. Esta situación abre la posibilidad de que haya resultado herido durante su captura o que haya sufrido alguna lesión, lo que habría retrasado levemente su traslado.

¿Cuáles son los cargos que enfrentará Nicolás Maduro?

Maduro es acusado de cuatro cargos federales en Estados Unidos:



Conspiración de narcoterrorismo.

Conspiración para la importación de cocaína.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Conspiración para poseer esos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como colaboración con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.

Las acusaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y confirmadas el pasado sábado, sostienen que el mandatario venezolano habría comandado durante años una red que utilizó el tráfico de drogas como un arma contra Estados Unidos.

Entre tanto, su esposa Cilia Flores enfrenta cargos relacionados con presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, de acuerdo con documentos judiciales citados por varios medios estadounidenses y confirmados por la agencia EFE.

La captura de Maduro estuvo cubierta por la ley federal

Según EFE, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, difundió este domingo en X un comunicado conjunto con el Departamento de Justicia, el FBI y la Administración para el Control de Drogas (DEA) sobre la operación que permitió la captura de Maduro y su esposa, señalando que requirió meses de planificación y que tenía el objetivo de "garantizar el traslado seguro de los acusados al país para enfrentar los cargos federales que se les imputan".

El comunicado subraya que todos los procedimientos se realizaron "en estricta conformidad con la ley estadounidense" y que la misión apoyó "una investigación criminal en curso vinculada al narcotráfico y delitos relacionados" que, según Washington, "contribuyen a la violencia y a la crisis de drogas en la región".

La fiscal general agregó que "se exploraron todas las opciones legales para resolver la situación de manera pacífica", y atribuyó la responsabilidad del desenlace a "la persistencia en la conducta delictiva" de los acusados.