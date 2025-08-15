Putin espera con ayuda de Trump acabar la guerra y apoya garantías de seguridad a Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, manifestó este viernes su expectativa de que, con el respaldo de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sea posible poner fin “lo antes posible” al conflicto en Ucrania. Asimismo, respaldó la idea de otorgar garantías de seguridad a Kiev.

“Hemos construido con el presidente Trump una relación de trabajo y confianza muy positiva. Todo indica que, si seguimos en esta línea, podremos llegar, cuanto antes, al final de la guerra en Ucrania”, declaró en una rueda de prensa conjunta tras la cumbre realizada en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage, Alaska.

Putin calificó de “constructivas” y “provechosas” las conversaciones con Trump y agregó: “Confío en que los acuerdos alcanzados hoy nos acerquen a nuestro objetivo y faciliten el camino hacia la paz en Ucrania”.

El mandatario ruso coincidió con su par estadounidense en que “es indispensable garantizar la seguridad de Ucrania” y aseguró que Moscú está dispuesto a trabajar en esa dirección.

Fuerte apretón de manos entre Trump y Putin en cumbre en Alaska. Foto: AFP

Putin recalcó que Rusia tiene un “interés genuino” en poner fin a la guerra, aunque reiteró que cualquier solución debe ser “firme y duradera”, eliminando las causas que originaron el conflicto. Estas, explicó, incluyen asegurar la neutralidad de Ucrania, su desmilitarización y el fin del avance de la OTAN hacia las fronteras rusas.

“Percibimos la voluntad de la Administración estadounidense y, en particular, del presidente Trump de contribuir a la resolución del conflicto ucraniano, de profundizar en su naturaleza y comprender sus raíces”, afirmó.

El líder del Kremlin, recordando que Rusia y Estados Unidos son vecinos separados por apenas cuatro kilómetros en sus islas más cercanas, invitó a Trump a celebrar la próxima cumbre en Moscú.

“Espero que podamos vernos pronto, ojalá la próxima vez en Moscú”, expresó Putin en inglés. Trump respondió: “Es una propuesta interesante. Podría suceder”.

Finalmente, Putin expresó su deseo de que Ucrania y los países europeos no obstaculicen ni promuevan acciones o “provocaciones” que pongan en riesgo los avances obtenidos en el proceso de paz.