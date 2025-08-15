Vladimir Putin y los gestos que hizo reunido con Donald Trump y frente a la prensa: ¿qué pasó?

El esperado encuentro entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la base aérea de Elmendorf-Richardson en Alaska, comenzó con un emotivo despliegue de bienvenida por parte de Trump.

Sin embargo, los primeros momentos públicos de la cumbre estuvieron marcados por la confusión de Putin frente a una prensa norteamericana, un episodio que dejó más interrogantes que respuestas sobre sus intenciones.

La llegada de Putin fue, sin duda, un evento con gran simbolismo. Donald Trump lo recibió personalmente en la pista de aterrizaje, donde el avión Il-96 de Putin, escoltado por dos F-35, aterrizó sobre una extensa alfombra roja.

Trump aplaudió a Putin mientras este caminaba a su encuentro. La escena se completó con la presencia imponente de cuatro F-22 flanqueando el avión, y bombarderos estratégicos avanzados B-2 visibles en las cercanías, un detalle que el presidente ruso, conocedor del papel estratégico de esta base, seguramente notó.

Tras este cordial saludo y la foto inicial, ambos líderes abordaron "La Bestia", el vehículo blindado del presidente de Estados Unidos, para iniciar su agenda de trabajo.



Los gestos de Putin en la cumbre de Alaska que se viralizaron

Sin embargo, fue en el momento de la interacción con los medios donde la dinámica se complicó y ahora le da la vuelta al mundo por redes sociales.

Justo cuando la reunión estaba a punto de comenzar, el presidente ruso, Vladímir Putin, se enfrentó a un aluvión de preguntas por parte de los reporteros que buscaban respuestas sobre la guerra en Ucrania.

Los periodistas comenzaron a gritar preguntas, cuestionándole si aceptaría un alto el fuego, si se comprometería a no matar a más civiles, y por qué Trump debería confiar en su palabra en este momento.

Ante esta ráfaga de interrogantes, Putin pareció mostrarse visiblemente confundido y sus gestos son virales en redes sociales. La escena, captada por las cámaras, mostró al líder ruso moviendo los labios y diciendo algo en dirección a la prensa, aunque no quedó claro qué fue lo que dijo.

🇷🇺🇺🇸 | REUNIÓN TRUMP-PUTIN: Vladimir Putin intenta manejar el caos de la prensa estadounidense:

pic.twitter.com/ye4VXKURuK — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 15, 2025

Cabe destacar que Putin, quien no visitaba Estados Unidos desde su reunión con Barack Obama en 2015, se convirtió en el primer mandatario ruso en pisar el estado de Alaska, un territorio que fue colonia rusa hasta 1867 y jugó un papel clave durante la Guerra Fría.

A diferencia de su costumbre, Putin no se retrasó en su cita con Trump, un detalle adelantado por el Kremlin. Antes de aterrizar en Alaska, el mandatario ruso hizo una escala en la región de Magadán, en el Lejano Oriente ruso, para rendir homenaje a pilotos soviéticos y estadounidenses que participaron en el traslado de aviones suministrados por EE.UU. a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, un período que marcó la mayor cooperación entre ambos países en la historia reciente.

Putin está acompañado por una delegación de alto nivel que incluye a los ministros de Exteriores, Serguéi Lavrov; Defensa, Andréi Beloúsov; y Finanzas, Antón Siluanov, entre otros.

La cumbre, donde Trump espera acordar un alto el fuego en Ucrania, ha comenzado con un enigmático intercambio de gestos por parte de Putin que, más allá del protocolo, dejó a la prensa y a la opinión pública en la incertidumbre sobre las verdaderas intenciones del líder ruso.