Video: así fue el apretón de manos entre Trump y Putin en la cumbre en Alaska

Actualizado: agosto 15, 2025 02:51 p. m.
El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin se dieron un apretón de manos en la Base Aérea Elmendorf-Richardson de Alaska, antes de su cumbre sobre la guerra en Ucrania.
El presidente ruso caminó hacia Trump por una alfombra roja y ambos dirigentes se dieron un apretón de manos. Vladimir Putin dijo unas palabras a su anfitrión.
Acto seguido se dieron un segundo apretón de manos antes de subir juntos a un coche.
Aquí el video:
