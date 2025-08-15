Publicidad

Video: así fue el apretón de manos entre Trump y Putin en la cumbre en Alaska

Trump y Putin se dieron un apretón de manos antes de cumbre en Alaska.

Video: así fue el apretón de manos entre Trump y Putin en la cumbre en Alaska
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), estrecha la mano y saluda al presidente ruso, Vladimir Putin.
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 15, 2025 02:51 p. m.

El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin se dieron un apretón de manos en la Base Aérea Elmendorf-Richardson de Alaska, antes de su cumbre sobre la guerra en Ucrania.

El presidente ruso caminó hacia Trump por una alfombra roja y ambos dirigentes se dieron un apretón de manos. Vladimir Putin dijo unas palabras a su anfitrión.

Acto seguido se dieron un segundo apretón de manos antes de subir juntos a un coche.

Aquí el video:

