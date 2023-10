¿Qué hay detrás del conflicto entre Israel y Palestina? Expertos responden

Los muertos en Israel por el ataque múltiple lanzado este sábado, 8 de octubre, por sorpresa por el grupo islamista Hamás ya superan los 700 fallecidos, así lo informaron las autoridades de ese país.

Para hablar sobre la guerra que se lleva a cabo entre Israel y el grupo islamista Hamás, en Sala de Prensa Blu Mauricio Jaramillo Jassir, profesor e investigador de Relaciones Internacionales en Universidad del Rosario, y Janiel David Melamed, director del Observatorio Seguridad Ciudadana, explicaron las razones que hay detrás de este conflicto.

Según Janiel David Melamed, para Israel son momentos muy duros, pues el imprevisto ataque cogió por sorpresa a la población y ya ha causado alrededor de 700 muertes,

“Son unas horas bastantes duras, es un hecho sin precedentes en toda la historia desde que Israel se proclamó. Sin duda es una circunstancia nunca antes vista y se podría decir que es como un 911 israelí, así como pasó en EEUU”, aclaró.

Publicidad

Asimismo, manifestó que el actuar de los Hamás, el grupo que atacó a Israel es inaceptable, pues, además de los ataques armados, los integrantes del grupo islamista han capturado mujeres para someterlas a sus maltratos.

“Israel no ataca indiscriminadamente a campos de refugiados, ellos atacan a puntos específicos donde los grupos utilizan a esas personas para la guerra. Es muy distinto que haya daño colateral intencional con lo que está haciendo Israel. No es justificable el ataque por ejemplo al festival de música donde murieron 200 personas. Además, llegaban hasta Gaza y sacaban a las familiares de sus casas y se llevaban a las mujeres. Todo esto es reprochable y nada justificable”.

Guerra entre Israel y Palestina Foto: AFP

¿Qué pasa en Palestina con los Hamás?

Por su parte, Mauricio Jaramillo Jassir manifestó que Palestina, en realidad, no tiene fuerzas militares para controlar su territorio, por lo que los grupos como los Hamás son quienes dominan y deciden los ataques desde ese territorio.

Publicidad

“Palestina no tiene Ejército, no tiene fuerzas militares y no tiene fronteras, eso explica la creación de los Hamás quienes tienen bajo ataque a Israel”, manifestó.

Asimismo, el experto calificó el conflicto como una tragedia, sin embargo, aclaró que este tema ya lleva varios años y que no solo Palestina es responsable, sino también Israel por ciertas acciones que cometió.

Guerra entre Israel y Palestina Foto: AFP

“Es una tragedia saber que los Hamás están torturando y capturando a las personas de Israel, sin embargo, los palestinos tienen esos problemas desde que los israelíes decidieron bloquear Gaza”, afirmó.

A su vez, el experto aclaró que la única solución es una mesa de negociación, cosa que es bastante complicada.

Publicidad

“El conflicto entre Israel y Palestina rebasó la copa. Básicamente la única manera de que se silencie la violencia es un marco de negociación entre Israel y Palestina, cosa que no es fácil porque las autoridades internacionales tendrían que darle vocería a Hamás, quienes jamás se lo ganaron.

Ascienden a más de 700 los muertos en Israel

Los muertos en Israel por el ataque múltiple lanzado ayer por sorpresa por el grupo islamista Hamás superan los 700, mientras avanza el segundo día de guerra con las milicias palestinas de Gaza.

El Ministerio de Sanidad de Israel confirmó que además hay más de 2.243 heridos en los hospitales israelíes, 365 de ellos en estado grave.

Publicidad

La elevada cifra de muertos confirmada en poco más de 24 horas no tiene precedentes en la historia de Israel, tan solo comparable a la cruenta primera guerra árabe-israelí de 1948, tras la fundación del Estado.

"Es nuestro 11 de septiembre. Es para nosotros un evento semejante en el sentido de que va a cambiar las reglas del juego. Es un nuevo paradigma", afirmó el portavoz internacional del Ejército israelí, Richard Hecht, sobre el impacto que el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York de Al Qaeda tuvo en EEUU

Israel y las milicias de Gaza entraron ayer en guerra después de que Hamás lanzara una intensa ofensiva múltiple, por tierra, mar y aire, y se infiltrara en territorio israelí, disparando, atacando, y secuestrando al menos a un centenar de israelíes, incluidos civiles.

En represalia, el Ejército israelí comenzó ayer una fuerte respuesta bombardeando objetivos de Hamás en la Franja de Gaza, que según las últimas cifras difundidas por el Ministerio de Sanidad palestino han dejado un saldo de al menos 370 muertos y más de 2.200 heridos.

Publicidad

El Ejército ha confirmado que todavía quedan efectivos de Hamás dentro de territorio israelí, con los que hay combates activos en varias comunidades cerca del entorno de Gaza, pero asegura haber matado a unos 400 "terroristas" dentro de Gaza y varios cientos en suelo israelí.

Por su parte, las milicias de Gaza no han cesado con el lanzamiento de cohetes, más de 3.500, que ayer alcanzaron partes del centro de Israel, como Jerusalén y Tel Aviv aunque hoy solo se activaron las alarmas antiaéreas en el sur del país.

"Los números no tienen precedentes. Vamos a responder de forma muy severa a esto. En los próximos días va a ser una lucha larga, haremos lo que sea necesario para responder a este ataque bárbaro", indicó Hecht, quien denunció que las acciones de Hamás "violan las leyes internacionales y el islam".

Publicidad

No se descarta que Israel emprenda una ofensiva a gran escala por tierra en los próximos días, pero analistas militares aseguran que todavía no es el momento debido a que todavía hay efectivos de Hamás dentro del país, y por el gran número de israelíes cautivos en Gaza.

Le puede interesar: