¿Qué implica el anuncio de Alemania de crear un fondo especial para su defensa y la de sus aliados?

La invasión de Rusia a Ucrania preocupa al mundo y genera especial tensión en Europa. En medio del conflicto, Alemania anunció la creación de un fondo especial para su defensa y la de sus aliados, lo que generó una alta expectativa debido a las restricciones tras la Segunda Guerra Mundial. Sobre el tema habló en Mañanas BLU Peter Ptassek, embajador de Alemania en Colombia.

"Yo entiendo muy bien la posición del presidente Ucrania , es el momento de la solidaridad expresa de la Unión Europea. Rusia ha atacado todo el país de Ucrania y nadie en Europa está seguro de hasta cuándo va a seguir esta política de agresión. Hay un apoyo humanitario a la población de Ucrania , hay un acompañamiento con equipo militar también que nunca se ha dado", sostuvo el diplomático.

Frente a la desconfianza de varios países ante lo que podría convertirse en un rearme de Alemania , Ptassek aseguró que la situación es distinta a la de mediados del siglo XX. "Este escenario está cambiando. Alemania ya encontró su papel en este juego que es como miembro de la Unión Europea, que para nosotros es el marco político de nuestra acción en el mundo, así como la OTAN. En este marco es nuestro papel. No tenemos ambiciones más allá. Ser líder mundial no corresponde a un país de tamaño no tan grande como otros mencionados", declaró.

En cuanto a a las implicaciones que podrían darse en el continente americano por la guerra de Rusia contra Ucrania, el embajador alemán aseguró que es difícil que el conflicto cruce el océano Atlántico .

"Yo creo que el conflicto que vemos ahora en Europa no podrá trasladarse con facilidad a América del Sur. No tiene que ver con izquierda o derecha, con ideologías, hay complejidad. Hay que tener en cuenta la incidencia de Rusia en América del Sur, pero no es la misma que llevaron a la agresión contra Ucrania", sostuvo.

