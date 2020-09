¡Qué oso! Concejal usó un tapabocas para simular que hablaba inglés, mientras otro lo doblaba

El concejal Carlos Galiana hizo el oso de su vida al representar a su ciudad en un evento que busca que Valencia, España, sea la sede Europea de la Innovación en 2020.

El concejal, aprovechando que llevaba tapabocas, fingió hablar en inglés cuando, en realidad, lo estaban doblando.

Así lo reveló el diario El Español, que asegura que la peculiar voz de Galiana mientras hablaba falsamente inglés no pasó desapercibida en la ciudad, y el concejal se convirtió en el centro de chistes en redes sociales.

“La decisión que tomé ayer de realizar mi intervención con un traductor fue con la intención de que el mensaje a transmitir llegase de la manera más clara posible, pero visto con distancia me he dado cuenta de que no fue la más adecuada”, manifestó el viernes