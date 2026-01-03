¿Qué viene para Venezuela tras captura de Nicolás Maduro?

La captura de Nicolás Maduro, confirmada durante la madrugada tras una operación militar encabezada por Estados Unidos, abrió un escenario inédito en la historia reciente de Venezuela. Lo que durante años parecía impensable —la detención del líder del régimen chavista en el poder desde 2013— se convirtió en realidad y plantea múltiples interrogantes sobre el futuro político del país, la estabilidad institucional y el impacto regional, especialmente para Colombia.

Así lo analizó Txomin Las Heras Leizaola, investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en entrevista con Blu Radio, donde expuso los posibles escenarios que podrían desarrollarse en las próximas horas y días tras la captura de Maduro.Desde una primera lectura, el analista explicó que este desenlace no era del todo inesperado.

“Lo que hemos visto esta madrugada estaba dentro de los escenarios de lo que podía pasar. Un ataque aéreo a zonas estratégicas, aeropuertos, bases militares, etcétera, y finalmente la extracción de Nicolás Maduro y su apresamiento”, señaló. A su juicio, la operación confirma que Estados Unidos decidió “cruzar el Rubicón” y ejecutar una acción directa contra el régimen venezolano, aunque sin una invasión militar formal al territorio.

Vacío de poder y disputa por el control institucional

Uno de los principales interrogantes es quién asumirá el poder en Venezuela tras la captura de Maduro. Según Las Heras, el país enfrenta un vacío de poder que puede derivar en distintos escenarios.



“Ahora hay que ver en las próximas horas quién va a detentar el poder en Venezuela. Constitucionalmente le corresponde a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir el poder, pero no sabemos efectivamente si esto va a ser así o si será algún otro factor, una junta militar o no”, explicó.

El investigador subrayó que, pese a la captura del mandatario, no ha habido una invasión militar estadounidense, lo que implica que las fuerzas armadas venezolanas y la institucionalidad interna aún conservan un papel determinante.

“Lo que ha habido por parte de Estados Unidos ha sido un ataque aéreo y una extracción, pero no una ocupación del territorio”, puntualizó. En ese sentido, el rumbo que tomen los acontecimientos dependerá en gran medida de la reacción de las Fuerzas Armadas, del chavismo que permanece en el país y de la respuesta de la población. “Ver cuál va a ser la reacción popular va a ser fundamental para saber qué derrotero toman los acontecimientos”, añadió.

Publicidad

¿Cambio de régimen o continuidad del chavismo?

Otro punto clave es si la captura de Maduro implica un cambio completo de régimen o si otros líderes del chavismo —considerados incluso más radicales— podrían mantenerse en el poder. Para Las Heras, el escenario de continuidad resulta poco probable.

“Si han detenido a Maduro y se lo han llevado, no creo que vayan a dejar las cosas como estén y que cualquier personero que siga la línea de Maduro se mantenga en el poder”, afirmó.

El analista considera que la lógica de la intervención apunta a un desmantelamiento más amplio del régimen. “Lo lógico sería pensar que, si han llegado hasta este nivel, van a tratar de buscar un cambio de régimen completo en Venezuela”, sostuvo, aunque advirtió que aún no se conocen los detalles de la operación ni el grado de cooperación interna que pudo haber facilitado la captura.Incluso, Las Heras planteó la posibilidad de complicidades dentro del propio régimen.

Publicidad

“No sabemos si ha podido haber algún tipo de complicidad interna y quiénes están detrás de esto. Es posible que haya habido factores del propio régimen que colaboraran para facilitar algún tipo de transición”, señaló, aclarando que se trata de una hipótesis que deberá confirmarse con el paso de las horas.

Migración venezolana y efectos en Colombia

La crisis política en Venezuela tiene un impacto directo en Colombia, país que acoge a millones de migrantes venezolanos. Frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien advirtió sobre un posible aumento del éxodo, Las Heras consideró que se trata de un escenario plausible.

“La posibilidad de que haya un aumento de la migración ante una situación como la que estamos viendo es efectivamente posible”, dijo. No obstante, aclaró que la presión migratoria ya existía antes de estos hechos. “Aun sin que esto hubiera pasado, si la situación económica en Venezuela se seguía agravando, también era posible que se generara una migración mayor”, explicó.

En particular, alertó sobre el riesgo de un escenario de anarquía o desorden interno, que podría acelerar la salida de ciudadanos venezolanos hacia países vecinos.

ELN, discurso antiimperialista y tensión regional

Respecto a la advertencia de Petro sobre posibles reacciones del ELN, Las Heras consideró que el contexto podría ser aprovechado por ese grupo armado.

“Dentro del discurso del ELN de lucha contra el imperialismo, creo que le viene muy bien todo lo que está pasando hoy en día en Venezuela”, afirmó, calificando la situación como una “oportunidad” propagandística para esa organización.