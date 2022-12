Reacción de la Casa Blanca a muerte de McCain sigue dando de qué hablar

La tibia reacción del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la muerte del senador republicano John McCain continuó generando polémica después de que la Casa Blanca amaneciera hoy con las banderas a plena asta tras poco más de día y medio de duelo.



A pesar de que la mala relación entre Trump y McCain era vox populi, las redes sociales reaccionaron este lunes con una mezcla de estupefacción e indignación al hecho de que la bandera de la residencia presidencial volviera a ondear con normalidad, después de haber sido bajada tras la muerte del senador el pasado sábado.



Esta decisión de la Casa Blanca molestó incluso a asociaciones de veteranos que a lo largo del día habían instado al presidente a mostrar el respeto "apropiado" a un veterano de Vietnam que, además, fue prisionero de guerra durante más de cinco años.



"Le urjo a realizar la apropiada proclamación presidencial reconociendo la muerte y el legado en servicio a nuestro país del senador McCain y a que las banderas ondeen a media asta hasta su entierro", reclamó el comandante nacional de la asociación de veteranos The American Legion, que cuenta con más de dos millones de miembros.



Finalmente, ya a media tarde, la Casa Blanca volvió a bajar su bandera y dejarla de nuevo a media asta.



"A pesar de nuestras diferencias políticas, respeto el servicio a nuestro país prestado por el senador John McCain y, en su honor, he firmado la proclamación de que la bandera de Estados Unidos ondee a media asta hasta el día de su entierro", sostuvo el presidente Trump en un comunicado en el que explicaba esta última decisión.



Según comentaron periodistas que cubren habitualmente la Casa Blanca, lo tradicional en el caso de la muerte de alguien tan relevante como McCain, que se llegó a postular como candidato a la Presidencia del país en 2008, es que las banderas ondeen a media asta hasta que tenga lugar su entierro.



En el caso del senador republicano, su sepelio tendrá lugar el próximo domingo, 2 de septiembre, en la base naval de Annapolis (Maryland), después de que el sábado se celebre el funeral en la catedral de Washington.



El pasado fin de semana, el diario The Washington Post informó, citando como fuente a "empleados actuales y antiguos de la Casa Blanca", de que Trump había rechazado emitir un comunicado oficial en el que se calificaba de "héroe" al senador fallecido a causa de un cáncer cerebral, a los 81 años.



Cabe señalar que uno de los enfrentamientos más notorios entre ambos compañeros de partido se produjo durante la campaña presidencial de 2016, cuando el ahora presidente dijo que no consideraba a McCain un héroe, puesto que a él le gusta "la gente que no se deja capturar".



La única reacción oficial de Trump al fallecimiento de McCain fue en Twitter, donde escribió: "Mi más profunda compasión y respeto para la familia del senador John McCain. ¡Nuestros corazones y rezos están con ustedes!"