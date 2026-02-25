En vivo
Entre el 30 % y 45 % de pérdida de órganos trasplantados estaría ligada a falta de medicamentos

Entre el 30 % y 45 % de pérdida de órganos trasplantados estaría ligada a falta de medicamentos

En el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, la ACTO reitera la importancia de la donación y advierten que fallas en el seguimiento a tratamientos inmunosupresores aumentan el riesgo de rechazo del injerto.

