Reconocidos actores celebran renuncia de Biden y respaldan a Kamala Harris como sucesora

Los actores Mark Ruffalo y Jamie Lee Curtis, así como la cantante Cher, celebraron este domingo la renuncia del presidente Joe Biden a su candidatura por la presidencia demócrata y expresaron su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris como su sucesora en la contienda por la Casa Blanca.

Jamie Lee Curtis, conocida por su papel en Freaky Friday, fue una de las primeras en reaccionar, manifestando en redes sociales: "Apoyo de todo corazón a Joe Biden y su decisión de dar un paso atrás y respaldar completamente a Kamala Harris. Ella es confiable y válida y es una firme defensora de los derechos de las mujeres y de las personas de color".

Las actrices Yvette Nicole Brown (Community) y Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary) también se unieron al respaldo de Harris en sus redes sociales, instando a votar por ella tras la renuncia de Biden.

Mark Ruffalo, famoso por Poor Things, hizo un llamado a los votantes demócratas: "Es hora de actuar. No a Trump/Vance. No a la toma de control de nuestra nación por parte de la religión cristiana de derecha", escribió en sus redes.

Mark Hamill, conocido por su papel como Luke Skywalker en Star Wars, agradeció a Biden por sus logros presidenciales y comentó que ahora corresponde a los estadounidenses patriotas "elegir al demócrata que honrará y promoverá su legado".

La actriz y cantante Barbra Streisand, conocida por Funny Girl, respaldó la decisión de Biden de retirarse, calificándolo como "un hombre que cumplió con significativos logros durante su mandato de cuatro años".

Finneas, ganador de un Oscar y hermano de Billie Eilish, compartió una foto de su familia con Biden y escribió: "Hoy veo a una persona que pone a la gente por delante de sí misma y de su orgullo, y por eso le tengo un gran respeto".

Alex Soros, hijo del magnate George Soros, publicó en X una imagen con Harris para mostrar su apoyo, destacando que "Ella es la mejor candidata que tenemos y la más cualificada".

Poco antes del anuncio de la renuncia de Biden, la cantante Cher, quien ha apoyado a Biden desde 2008 y hizo campaña en su favor, declaró que "es hora de pasar la batuta". Instó al Partido Demócrata a "pensar fuera de los estándares. Ganar es todo".

El director de cine Aaron Sorkin, creador de The West Wing, adelantó el anuncio con un artículo de opinión en The New York Times, donde sugirió que los demócratas nominen al senador republicano Mitt Romney para la presidencia. "Nominar a Romney demostraría claramente que lo que decimos es lo que realmente queremos: una demostración contundente de que estas elecciones no se tratan de lo que suelen ser, sino de impedir que un hombre trastornado tome el poder", afirmó.