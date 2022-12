Rector del CNE de Venezuela asegura que proceso de Constituyente “pudo ser mejor”

El rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Luis Rondón, cuestionó la jornada electoral para la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.



"No debimos estar celebrando la elección de los constituyentistas, sino la convocatoria por el pueblo venezolano, de conformidad con lo establecido en el artículo 347, con una pregunta muy sencilla: ¿está usted o no de acuerdo con la convocatoria a un proceso asamblea nacional constituyente?", dijo.



Igualmente, aseguró que se pudieron establecer mejores condiciones para el ejercicio de los derechos políticos.



"Pregunto al pueblo venezolano, ¿este proceso contribuirá al fortalecimiento del sistema democrático o profundizará las diferencias entre el pueblo venezolano?", cuestionó.



A su turno la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, criticó las declaraciones de Rondón.



"Las opiniones del rector Rondón no son más que unas opiniones de posiciones políticas", señaló.



