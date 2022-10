Reina Isabel condenó atentado terrorista en Londres

La reina de Inglaterra, Isabel II, condenó este jueves en un comunicado la "terrible violencia" del atentado de Londres de este miércoles, en el que murieron tres personas, más el atacante, y 40 resultaron heridas.



La monarca expresó su pésame a "todos aquellos afectados por la terrible violencia de ayer", en un comunicado anunciando la suspensión de una visita al cuartel general de la policía por los acontecimientos de la víspera.



Por su parte, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, dijo hoy que el atacante es de nacionalidad británica, conocido por los servicios secretos y con conexiones con la violencia extrema.



En una comparecencia en la Cámara de los Comunes, May informó de que el atentado de ayer delante del Parlamento fue un "ataque contra todas las personas libres" y que el Reino Unido "no tiene miedo".