Relación México-Ecuador se venía deteriorando de manera acelerada: excanciller Asdrúbal Aguiar

El excanciller de Venezuela Asdrúbal Aguiar, quien además es un reconocido abogado y experto en derecho internacional, se pronunció sobre presunta violación al derecho internacional en el caso del asilo político en la Embajada de México en Quito, Ecuador. En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, profundizó en el tema y explicó los principales aspectos legales involucrados alrededor de esto.

Cabe recordar que la crisis entre México y Ecuador comenzó el jueves pasado, cuando el Gobierno de Daniel Noboa declaró persona no grata a la embajadora mexicana, Raquel Serur, en respuesta a comentarios que López Obrador hizo el miércoles sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y sus consecuencias electorales.

Según Aguiar, el asilo político debe ser otorgado de acuerdo a las normas del derecho internacional y no de manera arbitraria o discrecional por parte de los Estados involucrados. En el caso de Ecuador y México, ambos países “han violado las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención Interamericana contra la Corrupción al otorgar y recibir el asilo político del vicepresidente ecuatoriano”.

Desde su experiencia en la Corte Interamericana, dijo que, cuando casos similares ocurrían, no solamente se fijaban en el hecho, sino que tenían “necesariamente que incorporar el contexto”. De acuerdo con su explicación, “el derecho de asilo así lo implica”.

Publicidad

“Por una parte, la potestad del Estado que va a otorgar el asilo de acordarlo, pero no de acordarlo de manera arbitraria o discrecional, sino conforme a las normas del derecho internacional y el Estado que se ve afectado puede otorgar o no el salvoconducto para que un asilado salga o no salga del país. ¿Qué ha ocurrido aquí? Efectivamente, Ecuador, por la vía de los hechos violenta la sede diplomática, con lo cual afecta su inmunidad territorial, contrariando las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, insistió.

Violación del derecho internacional “de lado a lado”.

Publicidad

De acuerdo con el excanciller Aguiar, tanto México como Ecuador cometieron faltas en cuanto al derecho internacional. Esto, recalcó, es una parte de lo que viene sucediendo ya hace tiempo entre estos dos países, pues las relaciones “se venían deteriorando de una manera muy acelerada desde el momento en que el presidente López Obrador se inserta en los asuntos internos de Ecuador para cuestionar la validez de la elección del presidente”.

“Por el otro lado, México, al otorgar al otorgar el asilo político al vicepresidente ecuatoriano, simplemente se cargó total, de una manera también directa, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de Palermo sobre el Crimen Transnacional organizado, porque necesitaba ver esos instrumentos para saber si podía o no conceder el respectivo asilo político. Así que estamos en una violación del derecho internacional de lado a lado”, detalló.