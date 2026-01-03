Representante Andrés Forero: "No fue un ataque a Venezuela, sino la captura del dictador Maduro"

El representante a la Cámara Andrés Forero aseguró en entrevista con Blu Radio que los bombardeos ocurridos en la madrugada de este sábado en Caracas no pueden calificarse como un ataque contra Venezuela, sino como la captura de Nicolás Maduro, a quien señaló directamente como un dictador.

En los micrófonos de Blu Radio, el congresista afirmó que las imágenes de bombardeos y movimientos militares en Caracas marcan un punto de quiebre en la historia reciente del vecino país y podrían significar el inicio del "fin del régimen chavista".

Forero sostuvo que lo ocurrido debe entenderse como una acción dirigida contra la cúpula del poder y no contra la nación venezolana.

“No hay que llamarse a engaños: lo que sucedió no fue un ataque a Venezuela, sino la captura de un dictador”, afirmó, al tiempo que destacó que miles de venezolanos, dentro y fuera del país, han salido a celebrar lo que consideran la caída de un régimen que se sostuvo durante años mediante la represión.



En su análisis, el representante señaló que este escenario abre la puerta a una transición democrática largamente esperada por el pueblo venezolano. Según dijo, el respaldo popular del chavismo actualmente es mínimo y su permanencia en el poder dependía en gran medida del apoyo de las Fuerzas Armadas. Por ello, consideró que, tras el golpe recibido por el régimen, es posible que su estructura comience a desmoronarse progresivamente.

Forero también lanzó duras críticas al presidente Gustavo Petro, a quien le exigió no comprometer la seguridad de Colombia ni la vida de sus militares en defensa del régimen de Maduro. A su juicio, el mandatario colombiano se equivocó al darle “oxígeno político” al régimen venezolano y ahora debe actuar con responsabilidad y pragmatismo ante una coyuntura que cambia hora a hora.

Sobre el impacto que esta situación puede tener para Colombia, el congresista subrayó la necesidad de manejar la crisis con cautela, especialmente por la extensa frontera compartida y la presencia de más de tres millones de ciudadanos venezolanos en territorio colombiano.

Finalmente, Andrés Forero reiteró su llamado a que Colombia mantenga una postura serena, humanitaria y firme frente a los acontecimientos, sin asumir el rol de defensor del régimen venezolano.

“Ojalá este sea el principio del fin de la dictadura en Venezuela”, concluyó el congresista.