Joven creó su propio país en un terreno sin reclamar: se autoproclamó presidente

Ocurrió en Croacia, donde Daniel Jackson, de 20 años, se unió con un grupo de amigos y buscaron un terreno que no tuviese dueño. Fue así como encontraron unas tierras ubicadas entre Serbia y Croacia y, al ver que el territorio no estaba habitado y que no era 'técnicamente' propiedad de ninguno de los dos países, decidieron emprender una misión para "conquistar" esta zona.

Tanto así que se proclamó presidente y llamó a este territorio República Libre de Verdis. Aunque este país no se puede ubicar aún en Google Maps, el joven aseguró que el Derecho Internacional le permite nacionalizar un terreno no reclamado.

Foto: Instagram @danieljacksonvs

¿Cómo se fundó la 'República de Verdis'?

El área, de unas siete hectáreas y conocida como Gornja Siga, se considera un “territorio en disputa” debido a las diferencias históricas de delimitación fronteriza entre ambos países.

Aunque Croacia y Serbia reclaman diversas tierras adyacentes, ninguno reconoce esta región como propia, lo que ha permitido que activistas y entusiastas del "micronacionalismo" intenten declararlo independiente en varias ocasiones.

Jackson asegura que su proyecto no es una simple broma. Afirma que busca promover la protección ambiental, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo sostenible, aunque su “Estado” carece de reconocimiento internacional.

Según reportó el periódico británico The Guardian, la autodenominada República de Verdis ya cuenta con una constitución preliminar y una página web donde se invita a interesados de todo el mundo a convertirse en “ciudadanos” o “colaboradores” del proyecto.

Publicidad

Sin embargo, especialistas en Derecho Internacional subrayan que estas iniciativas carecen de validez jurídica y suelen ser vistas más como expresiones políticas o culturales que como verdaderos procesos de independencia.



¿Por qué se creó la República de Verdis?

Daniel Jackson contó que fue expulsado de su país natal (Reino Unido) tras enfrentar conflictos con las autoridades británicas debido a su activismo ambiental.

Según relató, había participado en protestas contra la explotación de recursos naturales y denuncias sobre la falta de acción climática, lo que lo llevó a ser considerado una “molestia” por parte de las autoridades locales.

A raíz de esa situación, asegura que buscó un lugar donde pudiera “comenzar de cero” y levantar un proyecto político que reflejara sus ideales ecológicos y de derechos humanos.

Publicidad

El caso recuerda a intentos previos en la misma región, como el proclamado “Liberland”, un microestado fundado en 2015 por un activista checo en un área cercana, también dentro de la franja de disputas territoriales entre Croacia y Serbia.

Por ahora, Serbia no se ha pronunciado oficialmente frente a la iniciativa de Jackson. En cambio, Croacia sí tomó medidas en su contra. "El bloqueo de Croacia es una violación tanto del Derecho Internacional como de la soberanía e integridad territorial de Verdis", aseguró el joven en su cuenta de Instagram.