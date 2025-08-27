Responsable de tiroteo en escuela en Estados Unidos publicó video con armas y mensajes contra Trump

Robin Westman, señalado como el autor del ataque en la escuela católica de la Anunciación en Minneapolis, donde murieron dos niños, difundió horas antes un manifiesto en su canal de YouTube. En el video, de once minutos, exhibía un amplio arsenal de armas y advertía que podría irrumpir en una iglesia durante una misa.

En la grabación, Westman lanzaba insultos de carácter antisemita y advertía sobre la posibilidad de atacar la escuela. Además, en publicaciones anteriores ya había mostrado cargadores de armas largas con mensajes contra el entonces presidente Donald Trump, así como referencias a otros atacantes que cometieron crímenes similares en Estados Unidos, según informó el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara.

This is an 11 minute video posted by the school shooter today in Minneapolis. It was posted 2 hours ago on a YouTube channel named Robin W.



In it he shows a manifesto and an arsenal of guns with writing on them while laughing maniacally.



El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, confirmó que Westman, de 22 años, abrió fuego con tres tipos de armas diferentes durante una misa de inicio de curso en la escuela de la Anunciación. Tras el ataque, en el que asesinó a dos niños y dejó a 17 personas heridas, el joven se quitó la vida.

“Este acto deliberado de violencia es una muestra de la crueldad que está más allá de toda comprensión. Nuestros corazones están rotos por todos los que han sido afectados por esta tragedia. Mientras iniciamos el difícil camino hacia la sanación, quiero que la comunidad sepa esto: incluso ante tal maldad, estamos con nuestra gente”, expresó el jefe de policía.

En respuesta a lo ocurrido, la administración de Donald Trump dispuso que la bandera de Estados Unidos ondee a media asta en todos los edificios públicos y recintos militares hasta la puesta del sol del próximo 31 de agosto.