Reportan tiroteo en escuela de Minnesota, en el norte de Estados Unidos

En la mañana del miércoles, 27 de agosto de 2025, se registró un tiroteo en una escuela católica de la ciudad de Mineápolis. El gobernador del estado de Minnesota, Estados Unidos, informó en su cuenta de X que había sido notificado sobre lo sucedido. "He sido informado sobre un tiroteo en la escuela católica Annunciation y continuaré trayendo actualizaciones a medida que obtengamos más información", escribió el gobernador.

Según informes preliminares, el tiroteo ha dejado múltiples heridos. Sin embargo, no ha habido un reporte oficial sobre víctimas registradas en el suceso. Las autoridades tienen acordonada la zona para atender la emergencia.

La confirmación del tiroteo ocurre tras una ola de falsas denuncias sobre ataques armados en varias universidades del país, en el regreso de los estudiantes de las vacaciones de verano.

Gobernador de Minnesota se manifestó tras tiroteo Foto: @GovTimWalz cuenta de X

"Estoy rezando por nuestros niños y profesores, cuya primera semana de clases se vio arruinada por este horrible acto de violencia", dijo Walz, sin dar detalles sobre posibles víctimas.

Adicionalmente, el presidente Donald Trump se pronunció en su cuenta de X, calificando la situación como "terrible"

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que fue informado sobre un tiroteo en una escuela de la ciudad de Minneapolis, y calificó la situación de "terrible".



"He sido informado de manera completa sobre el trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota", afirmó Trump en su… pic.twitter.com/CmNbI1XP9e — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 27, 2025

En desarrollo...