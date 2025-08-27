Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Secuestro de militares
Cartel de los Soles
Tensión EEUU-Venezuela
Miguel Uribe Londoño

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Reportan tiroteo en escuela de Minnesota, en el norte de Estados Unidos

Reportan tiroteo en escuela de Minnesota, en el norte de Estados Unidos

El hecho se presentó en una escuela católica y ha generado conmoción en Minnesota tras el regreso a clases de los niños y jóvenes.

Escena del crimen.
Foto: Unsplash
Por: BLU Radio y AFP
|
Actualizado: agosto 27, 2025 10:40 a. m.

En la mañana del miércoles, 27 de agosto de 2025, se registró un tiroteo en una escuela católica de la ciudad de Mineápolis. El gobernador del estado de Minnesota, Estados Unidos, informó en su cuenta de X que había sido notificado sobre lo sucedido. "He sido informado sobre un tiroteo en la escuela católica Annunciation y continuaré trayendo actualizaciones a medida que obtengamos más información", escribió el gobernador.

Según informes preliminares, el tiroteo ha dejado múltiples heridos. Sin embargo, no ha habido un reporte oficial sobre víctimas registradas en el suceso. Las autoridades tienen acordonada la zona para atender la emergencia.

La confirmación del tiroteo ocurre tras una ola de falsas denuncias sobre ataques armados en varias universidades del país, en el regreso de los estudiantes de las vacaciones de verano.

Reportan tiroteo en escuela de Minnesota, en el norte de Estados Unidos
Gobernador de Minnesota se manifestó tras tiroteo
Foto: @GovTimWalz cuenta de X

"Estoy rezando por nuestros niños y profesores, cuya primera semana de clases se vio arruinada por este horrible acto de violencia", dijo Walz, sin dar detalles sobre posibles víctimas.

Adicionalmente, el presidente Donald Trump se pronunció en su cuenta de X, calificando la situación como "terrible"

En desarrollo...

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Tiroteo

Estados Unidos

Colegios privados