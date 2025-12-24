En vivo
Retiran del mercado salchichas listas para consumo: encontraron presencia de metales

Retiran del mercado salchichas listas para consumo: encontraron presencia de metales

Las autoridades confirmaron que fueron retiradas cerca de 1.930 libras del producto, equivalentes a unos 875 kilogramos, como parte de una acción preventiva.

