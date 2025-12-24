Retiran del mercado salchichas listas para consumo: encontraron presencia de metales

Una alerta sanitaria encendió la preocupación de millones de personas en plena temporada navideña, justo cuando este tipo de productos suele estar presente en asados y reuniones familiares. Las autoridades de Estados Unidos ordenaron el retiro inmediato de un lote de salchichas listas para el consumo, luego de que se detectara un posible riesgo para la salud de los consumidores.

De acuerdo con el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS), adscrito al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la decisión se tomó tras una denuncia presentada por un consumidor, lo que activó los protocolos de verificación y control. Aunque hasta el momento no se reportan personas lesionadas, la medida busca prevenir cualquier afectación mayor.



Retiran salchichas del mercado por presencia de metales

El retiro involucra salchichas tipo kielbasa listas para consumir, comercializadas por la marca Olympia Provisions. El producto corresponde a “Uncured Holiday Kielbasa”, elaborado el 14 de octubre de 2025 y empacado al vacío en presentaciones de 16 onzas.

Según confirmaron las autoridades, los paquetes cuentan con fecha de consumo preferente hasta el 19 de febrero de 2026 y llevan el número de establecimiento EST. 39928, visible en el sello oficial del USDA. En total, fueron retiradas cerca de 1.930 libras del producto, equivalentes a unos 875 kilogramos, como parte de una acción preventiva.

El FSIS explicó que la alerta se emitió luego de identificar la posible presencia de fragmentos metálicos en el alimento, una situación que, aunque poco frecuente, representa un riesgo para la salud y obliga a actuar de inmediato. La empresa Olympia Provisions aseguró que activó su protocolo interno y que está colaborando con las autoridades para retirar todas las unidades del mercado.



Salchichas con metales Foto: Freepik

Dónde se vendió el producto y qué deben hacer los consumidores

Las salchichas fueron distribuidas en supermercados de California, Oregón y Washington. Además, el producto se comercializó a nivel nacional a través de compras en línea, lo que amplió el alcance de la alerta sanitaria.

Ante este escenario, el FSIS recomendó a los consumidores revisar cuidadosamente sus compras recientes y verificar si el producto se encuentra almacenado en sus refrigeradores o congeladores. En caso de identificarlo, las autoridades indican:



No consumir el producto bajo ninguna circunstancia.

Desecharlo de inmediato o devolverlo al punto de venta.

Contactar a las líneas de atención del FSIS o a la empresa productora para resolver dudas.

Especialistas en salud advierten que la ingesta de fragmentos metálicos puede provocar lesiones en dientes, garganta o en el tracto digestivo, además de posibles complicaciones internas. Por esa razón, estos retiros se ordenan incluso cuando existe una sola denuncia.

El FSIS recordó que este tipo de procedimientos hacen parte del sistema de control alimentario en Estados Unidos y tienen como objetivo proteger a los consumidores, prevenir incidentes mayores y mantener la confianza en la cadena de producción y distribución de alimentos, especialmente en temporadas de alto consumo como la Navidad.

