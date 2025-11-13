Revelador relato de testigo sobre los “safaris humanos”: “Turistas tiradores”

La Fiscalía de Milán (Italia) ha solicitado a la Corte de La Haya incorporar una declaración que podría resultar determinante en la investigación sobre los llamados “safaris humanos”: presuntos viajes de ciudadanos italianos a Sarajevo, entre 1992 y 1996, para disparar contra civiles durante el asedio.

El fiscal Alessandro Gobbis pidió formalmente el testimonio de John Jordan, un bombero estadounidense que colaboró como voluntario en la capital bosnia durante la guerra. Jordan, quien ya en 2007 denunció haber estado bajo fuego de francotiradores y haber visto entre ellos a ciudadanos extranjeros, fue el primero en referirse a estos individuos como “francotiradores turistas”, según la prensa italiana.

El diario Avvenire divulgó este jueves la transcripción completa del interrogatorio al que Jordan fue sometido ante el tribunal creado para juzgar los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia. En su declaración, el testigo detalló que en varias ocasiones observó la presencia de personas que no parecían locales “por su forma de vestir, el tipo de armas que portaban y la manera en que eran acompañados por residentes”.

Aunque aclaró que nunca los vio abrir fuego, Jordan afirmó que sí los vio circular por zonas conocidas por la actividad de francotiradores. “Era evidente que quienes los guiaban conocían perfectamente el terreno, mientras que los acompañados eran completamente ajenos a él. Su ropa y las armas que llevaban me hicieron pensar que se trataba de auténticos ‘turistas tiradores’”, declaró.



Sobre su vestimenta, el testigo recordó que solían llevar una mezcla de prendas civiles y militares, pero lo más llamativo era el armamento. En sus palabras: “Cualquiera puede camuflarse con ropa táctica, pero los habitantes tenían armas propias del combate urbano. Cuando veías a alguien con un arma que parecía destinada a cazar jabalíes en la Selva Negra, y además se movía con torpeza entre los escombros, resultaba evidente que no era de allí”.

La investigación de Milán se abrió después de que el periodista italiano Ezio Gavazzeni, inspirado por el documental Safari en Sarajevo (Miran Zupanic, 2022), presentara una denuncia que impulsó nuevas pesquisas. Gavazzeni recopiló testimonios claves, entre ellos el de un exoficial bosnio que aseguró que los servicios secretos italianos (entonces SISMI) tenían conocimiento de estos viajes e incluso los habrían bloqueado. También figura la exalcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic, quien decidió denunciar tras conocer el contenido del documental.

De acuerdo con medios italianos, el fiscal que lidera el caso —investigado bajo la figura de homicidio múltiple agravado por la crueldad— aún no tiene sospechosos identificados. En los próximos días se espera que sean citados tanto Gavazzeni como Karic para ampliar información.

La Fiscalía intenta, además, acceder a documentación del antiguo SISMI, hoy convertido en la agencia de inteligencia AISI, para determinar si existieron informes oficiales sobre la presencia de estos supuestos tiradores extranjeros durante el asedio.