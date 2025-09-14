Revelan audio que envió hombre presuntamente antes de acabar con la vida de sus dos hijos

Uruguay quedó estremecida el pasado 5 de septiembre de 2025 tras conocerse la desaparición de dos menores de edad.

Posteriormente, tras tres días de intensa búsqueda, los cuerpos de Francisco, de 6 años, y Alfonsina, de 2, fueron hallados sin vida junto a los de su padre, Andrés Morosini Rechoppa, dentro de un vehículo sumergido a tres metros de profundidad en la ciudad de Young.

Días atrás, la madre de los menores, Micaela Ramos, denunció que su expareja había irrumpido violentamente en su casa para llevarse a los niños.

Horas antes de este fatal desenlace, Morosini había enviado un escalofriante mensaje de voz por WhatsApp a su excuñada. En el audio, que dura aproximadamente diez minutos, el hombre de 28 años expresaba: "No me puedo ir de este mundo sin mis hijos porque son lo que yo más amo".

Padre secuestró a sus hijos de 2 y 6 años Foto: redes sociales

Este material está siendo analizado por las autoridades y es pieza clave en la investigación de la fiscal Paula Goyeni. Además, afirma la teoría de un homicidio premeditado y los problemas de salud mental que Morosini enfrentaba, habiendo intentado quitarse la vida en varias ocasiones previas.

La situación se había agudizado tras una denuncia por violencia doméstica presentada por Micaela Ramos, lo que llevó a una jueza a dictar medidas que impedían a Morosini acercarse a su expareja.

Publicidad

En el audio, el padre manifestaba que no estaba dispuesto a ir a la cárcel, afirmando que prefería morir antes de ser encarcelado, y reiteraba que no estaba preparado para vivir sin sus hijos y su familia. Morosini era descrito como un hombre conflictivo con antecedentes penales y sanciones en su carrera profesional.

Padre secuestró a sus hijos de 2 y 6 años Foto: redes sociales

Luego del secuestro de los pequeños, las autoridades activaron un operativo de búsqueda masivo. Pese a que "se hizo todo lo posible", como lamentó la fiscal a cargo, la localización del vehículo sumergido y los tres cuerpos en su interior confirmaron la peor de las hipótesis.

Colombia cuenta con diversas líneas de atención gratuitas para quienes necesiten ayuda o estén atravesando una crisis emocional. Una de las principales es la Línea 106, disponible en varias ciudades, como Bogotá, donde funciona las 24 horas del día. También está la Línea Nacional de Orientación Psicológica 192 opción 4, del Ministerio de Salud. Estas líneas ofrecen acompañamiento profesional, escucha activa y orientación inmediata. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso valiente hacia la recuperación. Recordar que no estás solo puede marcar la diferencia.