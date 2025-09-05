Publicidad

Padre secuestró a sus hijos de 2 y 6 años: los hallaron muertos tres días después

La desaparición de Alfonsina y Francisco terminó en tragedia tras tres días de búsqueda.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 07:59 p. m.

La desaparición de Alfonsina y Francisco, de apenas 2 y 6 años, terminó de la peor manera. Este viernes, 5 de septiembre, la Policía encontró sus cuerpos junto al de su padre, Andrés Morosini Rechoppa, en el interior de un vehículo hundido en el arroyo Don Esteban, cerca de la ciudad de Young. El caso ha conmocionado a Uruguay.

El caso había comenzado el miércoles, cuando Micaela Ramos denunció que su expareja había irrumpido violentamente en su casa de Mercedes y se había llevado a los pequeños. Desde ese momento, la madre pidió ayuda en redes sociales con un mensaje desesperado: “Necesito que me ayuden, estoy desesperada”.

Las autoridades activaron de inmediato un operativo de búsqueda, luego de detectar que el auto de Morosini había pasado por el peaje de la Ruta 2 con rumbo a Fray Bentos. Con esa pista, los investigadores enfocaron los esfuerzos en el departamento de Río Negro.

Foto: redes sociales

Este viernes, 5 de septiembre, los equipos de rescate localizaron el coche sumergido a unos tres metros de profundidad en el arroyo Don Esteban. Dentro estaban los tres cuerpos, confirmando la peor hipótesis.

La fiscal a cargo, Paula Goyeni, lamentó lo ocurrido: “Se hizo todo lo posible, pero es un momento muy doloroso”.

Morosini, de 28 años, trabajaba como jockey en Mercedes y ya contaba con antecedentes penales y medidas cautelares. En el ámbito del turf lo describían como un hombre conflictivo y con sanciones previas que habían marcado su carrera profesional.

