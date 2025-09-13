Revelan audio que hombre envió a su madre antes de ser herido en explosión: "Ayúdame por favor"

El pasado 10 de septiembre de 2025, la Ciudad de México fue escenario de una devastadora explosión en el Puente La Concordia, ubicado entre Iztapalapa y el Estado de México.

El incidente se dio por una pipa de gas LP de la empresa Transportadora Silza, según las primeras versiones, por exceso de velocidad, liberando gas que provocó una onda expansiva y un incendio.

Hasta ahora, el suceso dejó un saldo de más de 90 personas heridas, entre ellas, motociclistas, conductores de transporte público y transeúntes en la zona. Las conclusiones preliminares de los peritos apuntan a una ruptura en el casquete de la pipa como la causa de la fuga de gas.

Terrible #explosión 💥 de pipa de gas, en el puente de la #Concordia, en Zaragoza, Iztapalapa, CDMX, fue grabado por usuaria de transporte público, los servicios de emergencia laboran en el lugar atendiendo a las víctimas de la explosión. pic.twitter.com/6VIY2d4uQN — proteccioncivilmx (@ProtecCivilMex) September 10, 2025

Actualmente, hay muchas personas que se debaten entre la vida y la muerte en distintas clínicas de la ciudad. Uno de estos casos es el de Kevin Díaz Montes de Oca, un joven de 19 años que se encuentra en estado crítico, con quemaduras de tercer grado en el 80 % de su cuerpo en zonas como su cara, manos, pecho y glúteos.

En medio de la explosión, el joven logró enviar audios desesperados a su familia a través de WhatsApp, pidiendo ayuda: "Mamá, ayúdame. Chocaron, explotó algo. Estoy todo quemado... Estamos aquí por los puentes de Santa Martha".

Estos mensajes fueron clave para que su madre lo localizara en el hospital y posteriormente pudiera ser trasladado a uno de mejor nivel, donde lucha por su vida en terapia intensiva. A pesar de la gravedad de sus quemaduras, los médicos mantienen la esperanza en su recuperación.

¡Trágico! 😢 Kevin Díaz, de 19 años, fue víctima de la #explosión de una pipa de gas en el Puente La Concordia, Iztapalapa. Tras el incidente envió un mensaje de voz a su mamá: “Mamá, ayúdame… estoy todo quemado… los amo mucho, familia” 🧵 pic.twitter.com/CqKRSkKkgb — adn40 (@adn40) September 12, 2025

Dos días después del siniestro, el 12 de septiembre, las autoridades de la Ciudad de México confirmaron la cifra de 10 personas fallecidas y 54 heridos que aún permanecen hospitalizados en diversos centros médicos.

Ante la emergencia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su solidaridad y garantizó el apoyo necesario a las familias afectadas.