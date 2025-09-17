Revelan conversación de presunto asesino de Charlie Kirk con su pareja donde confiesa el crimen

El pasado 10 de septiembre de 2025, el reconocido activista ultraconservador Charlie Kirk fue asesinado en la Universidad de Utah Valley.

Kirk, fundador de la organización Turning Point y cercano al expresidente Donald Trump, fue brutalmente herido de un disparo en el cuello mientras dirigía un debate en la universidad.

El ataque se perpetró desde el tejado de uno de los edificios del campus, desde donde el agresor saltó y huyó.

Rápidamente, las autoridades, con el apoyo del FBI, iniciaron una intensa búsqueda que culminó con la identificación y captura de Tyler Robinson, un joven de 22 años, quien fue señalado como el principal sospechoso tras ser localizado cerca de un parque, a pocos kilómetros de la escena del crimen.

El arma utilizada, presuntamente un rifle Mauser de caza de calibre 30-06 con origen militar, fue recuperada en una zona boscosa.

Tyler Robinson, Presunto asesino de Charlie Kirk Foto: suministrada

La captura de Tyler Robinson se produjo gracias a la colaboración de un familiar que contactó a la policía, informando que este le había confesado ser el autor del homicidio. Poco después, documentos judiciales revelaron una confesión directa a través de mensajes de texto enviados a su pareja sentimental.

Publicidad

La pareja afirmó que encontró una nota bajo el teclado que decía: "Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar".

En los chats, revelados por The New York Times, el sujeto le pregunta a Robinson: "¿No fuiste tú quien lo hizo cierto???", a lo que responde: "Lo soy, lo siento".

Además, Robinson admitió planear el ataque por "más de una semana" y manifestó que "ya me harté de su odio".

Presunto asesino de Charlie Kirk Foto: AFP

Publicidad

Los chats de Tyler Robinson y su pareja

Robinson: ¿Por qué lo hice?

Pareja: Sí

Robinson: Ya me harté de su odio. Hay odios que no se pueden pactar. Si logro recuperar mi rifle sin que me vean, no habré dejado ninguna prueba. Voy a intentar recuperarlo de nuevo; espero que ya se hayan marchado. No he visto nada que indique que lo hayan encontrado.

Pareja: ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?

Robinson: Creo que más de una semana. Puedo acercarme, pero hay una patrulla aparcada justo al lado. Creo que ya revisaron el lugar, pero no quiero arriesgarme.

Robinson: Ojalá hubiera dado la vuelta y lo hubiera recogido en cuanto llegué a mi coche... Me preocupa lo que haría mi padre si no le devolviera el rifle a mi abuelo... No sé si tenía número de serie, pero no me rastrearía. Me preocupan las huellas. Tuve que dejarlo en un arbusto donde me cambié de ropa. No tuve tiempo ni posibilidad de llevármelo conmigo... Quizás tenga que abandonarlo y esperar que no encuentren huellas. ¿Cómo demonios le voy a explicar a mi padre que lo perdí?

Publicidad

Lo único que dejé fue el rifle envuelto en una toalla.

Eres todo lo que me preocupa amor

Pareja: Estoy mucho más preocupado por ti.

Publicidad

Presunto asesino de Charlie Kirk Foto: Captura tomada del video original

Según su madre y el gobernador de Utah, Robinson había experimentado un cambio de posturas políticas hacia la izquierda y la defensa de personas LGBT en el último año.

Tyler Robinson compareció en su primera audiencia ante una corte distrital de Utah, escuchando los siete cargos en su contra, que incluyen asesinato agravado, dos por obstrucción a la justicia y dos por manipulación de un testigo.

La Fiscalía ha solicitado la pena de muerte por el asesinato con agravantes. Durante la vista preliminar, el juez Tony Graf ordenó asignarle un abogado defensor público a Robinson, ya que carecía de representación particular, y fijó el inicio del juicio para el próximo 29 de septiembre.

Además, se impuso una orden que prohíbe a Robinson cualquier contacto con Erika Kirk, la viuda del activista. Las autoridades creen que Robinson actuó solo, y su pareja está cooperando con la investigación, a pesar de que le aconsejó no hablar con los medios ni con la policía y borrar mensajes tras el crimen.