Revelan el estado de salud de la bebé recién nacida abandonada por su mamá en vía pública

Un ciclista que transitaba por una calle solitaria escuchó un llanto desesperado y, al acercarse, se encontró con una escena que jamás olvidará: una recién nacida envuelta en una chaqueta, tendida sobre el pavimento y en aparente estado de vulnerabilidad. Sin perder tiempo, el hombre alertó a las autoridades y pidió ayuda médica.

El hecho ocurrió en la madrugada del 5 de septiembre de 2025, a las afueras de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Según confirmaron las autoridades, cámaras de seguridad captaron a la mujer que, tras descender de un vehículo gris, dio a luz en plena vía pública. La mujer volvió a vestirse y subió al automóvil, dejando a la pequeña abandonada.

Las imágenes también registraron un momento aún más impactante: cuando el carro se retira y deja allí a la bebé, con el frío de la noche.

A pesar de la crudeza de la escena, la menor sobrevivió.

De inmediato, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegó al sitio y resguardó a la niña. Los uniformados la protegieron del frío y la entregaron a paramédicos, quienes la trasladaron de urgencia al Hospital Materno Infantil Inguarán.

En un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar detalló que la recién nacida ingresó a urgencias con aproximadamente 32 semanas de gestación, hipotermia, presión arterial baja y dificultad respiratoria, lo que obligó a iniciar ventilación mecánica y atención intensiva.

El 6 de septiembre, por la gravedad de su cuadro, fue remitida al Hospital Pediátrico La Villa, donde permanece internada. El último informe médico, emitido la noche del 7 de septiembre, indica que la bebé continúa con respiración asistida, vigilancia constante y tratamiento especializado.

Su estado de salud es grave y el pronóstico se mantiene reservado.

Los especialistas han señalado que la menor enfrenta un diagnóstico de pretérmino extremo, síndrome de dificultad respiratoria y riesgo de sepsis. Aunque su evolución ha sido estable dentro de la gravedad, la situación es crítica.

Este caso ha generado conmoción en la capital mexicana, no solo por la crudeza del abandono, sino porque se suma a otros dos episodios similares registrados en el último mes. Mientras tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con la madre y el conductor del vehículo.