Un crimen atroz ha conmocionado a la comunidad internacional luego de que el feminicidio de una joven identificada como Laxmi, en India, dieron un giro inesperado.

Según lo revelado por las autoridades locales, su esposo, Kishan Lal, la quemó viva en un pueblo de Udaipur, Rajastán, el pasado 24 de junio de 2017.

Según medios locales, la brutal agresión fue el resultado de años de constantes maltratos y humillaciones por parte de Lal, quien denigraba a la mujer por su tono de piel y su peso, llamándola "negra" y "gorda" y afirmando que no era digna de él.

La noche del ataque, Kishan Lal engañó a Laxmi regalándole una crema, con la promesa de que le ayudaría a aclarar la piel y se vería "más blanca".

Sin sospechar, la mujer permitió que le aplicara la supuesta crema, que según su posterior relato, olía a ácido. Luego, Lal le prendió fuego con un incienso y continuó rociándola con más del químico mientras la mujer se quemaba.

Revelan la confesión de mujer antes de perder la vida por ataque de su pareja: una crema fue clave

Pese a la gravedad de las heridas, Laxmi sobrevivió por varias horas y pudo dar una declaración completa y detallada a un policía desde su cama de hospital, relatando tanto el ataque como los años de abusos previos.

Publicidad

La declaración de la mujer fue considerada una "declaración en agonía".

El testimonio de Laxmi fue fundamental en el proceso judicial contra el sujeto. Tras ocho años del crimen, la corte de Udaipur, basándose en la declaración de la víctima y el respaldo de catorce testigos como vecinos y miembros de la familia de la mujer, que confirmaron el patrón de violencia, encontró al sujeto culpable de asesinato.

El hombre fue condenado a pena de muerte, sin embargo, esta decisión debe ser confirmada por otro juez.