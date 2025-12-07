En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Revelan video del momento exacto en que inicia el incendio de famosa discoteca que dejó 25 muertos

Revelan video del momento exacto en que inicia el incendio de famosa discoteca que dejó 25 muertos

Un incendio en un club nocturno dejó 23 muertos y varios heridos, incluidos turistas. Autoridades investigan.

Publicidad

Publicidad

Publicidad