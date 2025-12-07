En vivo
Incendio arrasó colegio del municipio de Santa Helena del Opón, en Santander

Las llamas consumieron mobiliario, equipos tecnológicos y varios salones dejando la sede del Instituto Técnico Agropecuario inhabilitada. Más de 50 niños son los afectados para el próximo año.

Imagen de la administración municipal. Incendio en Instituto Agropecuario de Santa Helena del Opón, Santander
Por: Alix Salamanca
Actualizado: 7 de dic, 2025

