En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Gustavo Petro
Frontera con Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Ricardo Montaner se pronuncia tras la captura de Maduro: "Permite que la paz reine"

Ricardo Montaner se pronuncia tras la captura de Maduro: "Permite que la paz reine"

El artista pidió paz y unidad para Venezuela tras conocerse la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad