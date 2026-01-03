Ricardo Montaner se pronuncia tras la captura de Maduro: "Permite que la paz reine"

El cantante Ricardo Montaner publicó un mensaje dirigido al pueblo venezolano luego de que Estados Unidos llevara a cabo una ofensiva militar que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Montaner usó sus redes sociales para expresar sus sentimientos y pedir bienestar y paz para los ciudadanos de Venezuela, en medio de la incertidumbre que vive el país.

El artista compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram en la que pidió a Dios que proteja y bendiga al pueblo venezolano en este momento crítico.

En su mensaje, escribió: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíen el futuro de todos los que te aman. Amén”. Acompañó su frase con hashtags como #Venezuela y #VenezuelaLibre, junto con emoticones con los colores de la bandera nacional.

Este mensaje de Montaner se difundió ampliamente en redes sociales, donde también se compartieron publicaciones de otros artistas venezolanos que reaccionaron a la situación con llamados a la paz, solidaridad y esperanza por el futuro del país.



Aunque Montaner nació en Argentina, pasó gran parte de su infancia y juventud en Venezuela, donde inició su carrera musical y se consolidó como uno de los artistas más reconocidos de la música latina. Su relación con el país va más allá de lo profesional, ya que formó su familia allí y mantuvo fuertes lazos culturales y emocionales.

Ricardo Montaner se pronuncia tras captura de Nicolás Maduro sobre la situación de Venezuela Foto: captura redes sociales

Años atrás, decidió trasladarse a Estados Unidos tras un episodio de inseguridad familiar, pero siempre ha mantenido su relación con Venezuela y su gente, lo que explica la emotividad de su mensaje en este momento de tensión política y social.

La publicación de Montaner se dio horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Maduro y su esposa habían sido capturados y trasladados fuera de Venezuela tras una operación militar estadounidense. Ese anuncio produjo una oleada de reacciones tanto dentro como fuera de Venezuela, marcando un hito en la crisis política del país.

Publicidad

Esta situación generó gran impacto en la población que sigue de cerca los acontecimientos, dado que Venezuela enfrenta una etapa compleja tras años de crisis económica, social y política. El llamado de figuras públicas como Montaner se suma a los múltiples mensajes de ciudadanos y líderes que buscan un camino hacia la estabilidad y la paz en el país.