El centroderechista Rodrigo Paz fue elegido este domingo presidente de Bolivia al vencer en el balotaje al exmandatario de derecha Jorge Quiroga, según el recuento oficial del Tribunal Supremo Electoral con más del 97 % de las actas computadas.

Rodrigo Paz - Jorge Quiroga Foto: AFP

Paz obtuvo 54,5% de los votos escrutados, frente al 45,4 % de su rival. El economista de 58 años, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), pone fin a 20 años de gobiernos socialistas y deberá sacar a Bolivia de su peor crisis económica en cuatro décadas.

Rodrigo Paz, senador de centroderecha, es elegido nuevo presidente Bolivia Foto: EFE

En desarrollo...