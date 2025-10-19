En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Rodrigo Paz, senador de centroderecha, es elegido nuevo presidente Bolivia

Rodrigo Paz, senador de centroderecha, es elegido nuevo presidente Bolivia

Bolivia acudió a las urnas este domingo para elegir a su próximo presidente en un balotaje entre dos candidatos de derecha, en medio de una aguda crisis económica tras 20 años de gobiernos socialistas.

Por: AFP
|
Actualizado: 19 de oct, 2025

El centroderechista Rodrigo Paz fue elegido este domingo presidente de Bolivia al vencer en el balotaje al exmandatario de derecha Jorge Quiroga, según el recuento oficial del Tribunal Supremo Electoral con más del 97 % de las actas computadas.

Paz obtuvo 54,5% de los votos escrutados, frente al 45,4 % de su rival. El economista de 58 años, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), pone fin a 20 años de gobiernos socialistas y deberá sacar a Bolivia de su peor crisis económica en cuatro décadas.

En desarrollo...

