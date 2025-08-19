“Petro lee mal lo que está ocurriendo en Bolivia”: Rodrigo Paz Pereira, ganador de primera vuelta

Rodrigo Paz Pereira, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano y sorpresivo vencedor de la primera vuelta en las elecciones bolivianas, respondió a las críticas del presidente Gustavo Petro sobre el rumbo político del país andino. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el senador afirmó que el mandatario colombiano “no está haciendo una buena lectura” de la realidad boliviana y defendió que su propuesta representa un cambio de modelo económico tras dos décadas de gobiernos de izquierda.

“Bolivia está buscando paz para gobernar, paz para gestionar. Está en otra coyuntura y creo que el presidente Petro, con todo el respeto que se le debe, no está haciendo una buena lectura”, aseguró Paz, quien alcanzó el 32,1% de los votos escrutado el 92% de las actas. Su triunfo, inesperado para las encuestas que lo ubicaban en tercer o quinto lugar, lo llevará a un balotaje el 19 de octubre frente al expresidente Jorge Quiroga.

Un cambio de modelo económico tras 20 años de hegemonía

La propuesta de Paz Pereira gira en torno a la transformación del modelo económico boliviano, al que acusa de haber privilegiado al Estado por encima de la ciudadanía. Según sus palabras, “este es un Estado que se come la economía, que se queda con los dólares y con los recursos, mientras el 85% de la población que vive de la informalidad sigue desatendida”.

El economista de 57 años propone créditos accesibles para las clases medias y bajas, reducción de impuestos, apertura a las importaciones y una reforma tributaria que incentive a la industria nacional. “La propuesta nuestra de gobierno es capitalismo para todos, o sea, capital fácil de acceso para la gente, con créditos baratos”, señaló.

Rodrigo Paz, candidato presidencial de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), celebra con sus simpatizantes los resultados de las elecciones presidenciales en La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Jorge "Tuto" Quiroga, expresidente de derecha, y Rodrigo Paz, senador de las regiones más ricas de Bolivia, se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial en octubre, tras liderar la primera vuelta el 17 de agosto de 2025. AFP

Además, prometió una redistribución más equitativa de los recursos: “Los bolivianos no queremos más deuda. Queremos trabajar con lo que tenemos, ajustar el gasto y acabar con el despilfarro del Estado”.

El derrumbe de la izquierda boliviana

Consultado sobre la derrota del Movimiento al Socialismo (MAS) en estas elecciones, Paz fue tajante: “Se despilfarraron más de 60 mil millones de dólares y dejaron una deuda de 40 mil millones. El pueblo entendió que la economía es el problema de fondo”.

Para el candidato, el fin del boom del gas reveló las falencias de un modelo que no realizó exploraciones ni generó nuevas inversiones. “La gente está cansada de izquierdas y derechas que despilfarraron. Lo que quiere hoy el boliviano medio es sentido común”, explicó.

El parlamentario, que rechaza ser catalogado como de derecha, insistió en que su movimiento representa un “gran centro de concertación”. Según sus cálculos, la informalidad pasó del 47% hace dos décadas al 85% actual, lo que considera la consecuencia más dramática de las políticas estatales.

Respuesta a Evo Morales y a los intentos de bloqueo

El expresidente Evo Morales, derrotado junto a su partido, ha intentado atribuirse un papel relevante a través del voto nulo, que alcanzó un 19%. Sobre este tema, Paz fue enfático: “Evo intentará hacer lo que siempre hizo, bloquear. Pero ahora el pueblo sabe que el fracaso de estos 20 años es responsabilidad suya”.

También advirtió que Morales deberá responder por casos de corrupción y mal manejo de recursos. “A futuro Evo Morales va a tener que rendir cuentas, no solo ante el Parlamento sino también ante la justicia”, afirmó.

La polémica con Petro

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró en redes sociales que Bolivia se enfrenta a “verdugos y privatizadores del agua”, generaron un cruce diplomático inesperado. Para Paz Pereira, se trata de una visión desfasada:

“El presidente Petro está con una mentalidad retrasada. La democracia boliviana pide convivencia y acuerdos, no más confrontaciones. Si estaba tan preocupado por nuestro futuro, hubiera sido lindo tenerlo aquí en el bicentenario de Bolivia”, expresó, recordando que ningún mandatario sudamericano asistió a los 200 años de la independencia boliviana.

Trino del presidente Gustavo Petro sobre elecciones en Bolivia Foto: X

Diferencias con Quiroga y camino a la segunda vuelta

De cara al balotaje, Paz resaltó las diferencias con su rival Jorge “Tuto” Quiroga. Mientras este defiende acudir al Fondo Monetario Internacional para solicitar un préstamo de 12.000 millones de dólares, Paz asegura que es posible reactivar la economía reorganizando los recursos internos.

No queremos más deuda. Con lo que tenemos, podemos salir adelante si ajustamos el gasto y combatimos la corrupción recalcó.

El candidato también confirmó que recibió el apoyo de Samuel Doria Medina, tercero en las elecciones, lo que refuerza sus opciones de triunfo en la segunda vuelta.

Un legado familiar y un proyecto de futuro

Rodrigo Paz no evade su herencia política. Nieto de Víctor Paz Estenssoro e hijo de Jaime Paz Zamora, recuerda los aportes de ambos a la historia económica del país. “Víctor Paz enfrentó la hiperinflación en 1985 y mi padre descubrió el megacampo de gas que alimentó a Bolivia durante 35 años. De ambos rescato ejemplos que nos pueden guiar hacia un buen gobierno”, dijo.

Con una campaña discreta y alejada de polémicas, el senador logró lo que ninguna encuesta anticipó: llegar al balotaje como favorito. Ahora, con el 19 de octubre como fecha decisiva, se presenta como el rostro de un cambio inesperado en la política boliviana.

