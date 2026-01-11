Rusia ataca a Ucrania con 154 drones, 22 impactan en 18 ubicaciones

Rusia atacó la pasada noche a Ucrania con 154 drones suicidas, de los que las fuerzas ucranianas lograron derribar 125 en el norte, sur y este del país, si bien 22 impactaron en 18 ubicaciones, según el parte provisional de la Fuerza Aérea ucraniana.

Entre los drones de ataque empleados por Rusia hubo 110 del tipo Shahed, de acuerdo con el balance publicado en la cuenta de Telegram de la Fuerza Aérea.

Los vehículos aéreos no tripulados fueron lanzados desde territorio ruso y la ocupada península ucraniana de Crimea.

Las defensas antiaéreas ucranianas lograron neutralizar 125 drones tipo Shahed, Gerbera y otros en el norte, sur y este del país.



Sin embargo, se registraron impactos de 22 drones de ataque en 18 ubicaciones, así como la caída de restos de drones derribados en dos lugares.

Ataques en Ucrania Foto: AFP

Rusia empleó a comienzos del año por primera vez el dron suicida Guerán-5 durante ataques aéreos combinados contra Ucrania, según informó este domingo la inteligencia militar ucraniana, GUR.

De acuerdo con esta fuente, al igual que en el caso de los Guerán anteriores, una modificación de los Shahed iraníes, este dron tampoco puede considerarse un desarrollo propio de Rusia, ya que "se ha constatado una notable similitud estructural y tecnológica con el dron iraní Karrar".

Según un comunicado del GUR, la quinta versión del Guerán tiene una longitud de unos 6 metros y una envergadura de hasta 5,5 metros.

A diferencia de las modificaciones anteriores de la línea Guerán, el aparato está diseñado según un esquema aerodinámico convencional.