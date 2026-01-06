En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Francia, Reino Unido y Ucrania acuerdan despliegue de fuerza multinacional tras un alto al fuego

Francia, Reino Unido y Ucrania acuerdan despliegue de fuerza multinacional tras un alto al fuego

Esa fuerza multinacional estaría "en el aire, en el mar, en tierra, para proporcionar una forma de tranquilidad al día siguiente del alto el fuego" en Ucrania.

Francia, Reino Unido y Ucrania firman declaración sobre despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania tras un alto al fuego
Foto: AFP
Por: AFP
 /  EFE
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

