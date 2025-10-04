Sale a la luz video de momento en que acaban con la vida del estilista de Ángela Aguilar

La tarde del miércoles 1 de octubre de 2025 se filtró a través de redes sociales un video que muestra el momento del ataque a Miguel de la Mora, conocido profesionalmente como 'Micky Hair', reconocido estilista de México.

El empresario, de 28 años, fue asesinado a tiros afuera de su negocio, el Micky’s Hair Salón Masaryk, ubicado en Polanco. Las imágenes muestran a la víctima conversando con dos empleados, vestido con una chaqueta blanca, momentos antes de que un hombre armado ingresara al lugar para abrir fuego.

Tras conversar brevemente, el estilista regresó al local, instante que aprovechó el presunto sicario, quien se acercó vestido de negro y con casco. El atacante ingresó al salón y disparó en al menos cinco ocasiones.

El equipo de investigación detalló que el agresor esperó a que la víctima estuviera de espaldas para dispararle en la cabeza. Posteriormente, la necropsia confirmó que la causa de muerte fue por heridas de proyectil de arma de fuego en el cráneo.



Las investigaciones de la Fiscalía han centrado la atención en Eduardo Ederly, alias 'Tank Turner', identificado como uno de los sospechosos del ataque. De acuerdo con documentos oficiales, existía un antecedente ya que el estilista había presentado una denuncia en su contra desde el 9 de septiembre.

Esto derivó en una orden de restricción que prohibía a Eduardo ejercer cualquier tipo de intimidación o molestia hacia Miguel Ángel, su familia o personas relacionadas con él.

Mientras avanzan las investigaciones, la industria de la belleza y el entretenimiento lo han despedido con sentidos mensajes. Entre ellos, la cantante mexicana Ángela Águila, quien lo describió como "un amigo que la escuchaba y animaba en sus momentos difíciles".

Por su parte, la familia del joven exige acciones concretas de las autoridades para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Este es el video