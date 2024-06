Scooter Braun, exmánager de Justin Bieber, se retira para centrarse en su familia

Scooter Braun, conocido por su trabajo con artistas comoJustin Bieber o Ariana Grande, anunció este lunes 17 de junio, que se retira de su trabajo como mánager para centrarse en su familia y en su carrera como director ejecutivo de la compañía de entretenimiento HYBE America.

"He tenido la suerte de vivir una vida como la de 'Forrest Gump' mientras presenciaba y participaba en los viajes de algunas de las personas con más talento que el mundo haya visto jamás. Me pellizco constantemente y me pregunto '¿cómo he llegado hasta aquí?' Y después de 23 años, este capítulo como mánager ha llegado a su fin", dijo en una larga reflexión en Instagram.

Braun, de 42 años, comenzó su carrera a los 19 años y para finales de la década de los 2000 representaba a quienes son hoy algunas de las estrellas más populares del mundo.

Fue el encargado de impulsar el talento de Bieber. Tras verlo cantar en un vídeo de Youtube a los 12 años de edad se puso en contacto con su familia para que comenzara una carrera musical, pero su lista de talentos incluía a la actriz y cantante Ariana Grande, Demi Lovato, J Balvin y Usher entre otros.

Su reputación tuvo un fuerte golpe cuando en 2018 obtuvo los derechos de los primeros seis álbumes de Taylor Swift a través de la compra de Big Machine Record Group.

Swift alegó que la venta se llevó a cabo sin consultarla y que desde entonces se le ha impedido volver a comprar sus derechos, mientras que Braun replicó que la cantante de 'Bad Blood' se negó a negociar.

Un año y medio después Braun vendió las grabaciones maestras a la empresa Shamrock Holdings y para poder recuperar los derechos de autor de sus temas Swift comenzó la regrabación de los álbumes con el título '(Taylor’s Version)'.

El año pasado, varios de sus clientes anunciaron su intención de separarse total o parcialmente del mánager en términos amistosos, entre ellos Grande, Lovato, Balvin e Idina Menzel, en medio de rumores sobre la posible retirada de Braun y mala relación con algunos artistas.