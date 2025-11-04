Se derrumbó parte de una torre medieval en Roma: muere un trabajador tras ser rescatado

En Roma, la capital italiana vivió momentos de angustia el lunes 3 de noviembre, cuando una parte de la Torre dei Conti, una estructura medieval del siglo XIII ubicada entre el Coliseo y el Foro Imperial, se derrumbó durante labores de restauración. El colapso ocurrió hacia las 11:30 de la mañana y generó una densa nube de polvo blanco, acompañada de escombros que cubrieron una de las zonas más transitadas de Roma.

De acuerdo con el informe inicial de los bomberos, nueve trabajadores se encontraban dentro de la torre al momento del incidente. Cuatro lograron salir por sus propios medios, mientras que tres fueron rescatados con heridas de distinta gravedad. Uno de ellos, Octay Stroici, de 66 años y nacionalidad rumana, fue extraído de los escombros después de más de once horas de trabajo, aunque lamentablemente no sobrevivió.

🇮🇹 | En Roma, parte de la Torre dei Conti, del siglo XIII, se derrumbó durante su restauración. pic.twitter.com/AAoSyLL7Q7 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 3, 2025

Trabajador murió tras ser rescatado de los escombros

El Hospital Umberto I, donde Stroici fue trasladado, confirmó que el hombre llegó en condición crítica, con paro cardiorrespiratorio. Los médicos realizaron maniobras de reanimación durante más de una hora, pero no lograron restablecer su ritmo cardíaco. Su fallecimiento fue confirmado cerca de la medianoche del lunes.



Durante el operativo de rescate participaron más de 140 bomberos y socorristas, apoyados con drones y grúas para evaluar la estabilidad de la estructura. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rumania informó que Stroici permaneció consciente durante una parte del procedimiento, mientras las autoridades trabajaban sin descanso para liberarlo.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, se desplazaron hasta el lugar para supervisar las labores y expresar su solidaridad con las víctimas y sus familias. Gualtieri destacó la necesidad de reforzar los controles de seguridad en las obras de restauración patrimonial y reconoció la valentía de los equipos de emergencia, que actuaron pese al riesgo de nuevos colapsos.

🚨BREAKING🚨

Part of the Torre dei Conti—a 13th-century tower built by the family of Pope Innocent III, 2 minutes from the @_Angelicum partially collapsed during restoration works today.



Once among the tallest towers of medieval Rome, it has survived earthquakes, wars, and… pic.twitter.com/3b66AtV74B — Fr Joseph Hudson (@acloudofsaints) November 3, 2025

Investigación busca establecer las causas del colapso

La Fiscalía de Roma y la Inspección de Trabajo abrieron una investigación para determinar si existieron negligencias en la planeación o ejecución del proyecto, financiado con fondos de la Unión Europea. Las autoridades buscan establecer si los protocolos de seguridad se aplicaron correctamente y si se evaluó de forma adecuada el estado estructural de la torre antes del inicio de las obras.

La Torre dei Conti, construida en 1238, es una de las pocas torres medievales que aún permanecen en pie en la capital italiana. Durante décadas estuvo cerrada por riesgo de derrumbe, hasta que los trabajos de restauración comenzaron hace poco más de un año. Su reciente colapso reabre el debate sobre la conservación del patrimonio histórico en Italia y la seguridad de quienes lo restauran.