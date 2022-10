Se prolonga incertidumbre en Ecuador: aún no hay presidente

Pese a que un cómputo rápido sobre las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Ecuador dan como ganador al candidato oficialista Lenín Moreno, con un 51,15% de los votos, aún no se resuelve la incertidumbre sobre el nuevo mandatario de los ecuatorianos.



El presidente de Ecuador, Rafael Correa, condenó algunos brotes de violencia en varias ciudades del país tras el cierre de los colegios electorales en los que votaron los ciudadanos en las elecciones presidenciales celebradas en el país.



"¡Qué lástima! Brotes de violencia en Quito, Esmeraldas, Ibarra y Azogues. Lo que no logran en las urnas, quieren lograrlo por la fuerza", publicó Correa en su cuenta de la red social Twitter.



Medios locales informaron también de incidentes en los alrededores del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Guayaquil, donde se congregaron seguidores del candidato centroderechista Guillermo Lasso, con el resultado de un policía herido.



En la capital, Quito, cientos de simpatizantes de Lasso comenzaron a llegar, desde el cierre de las urnas, a las 17.00 horas (22.00 GMT) a los alrededores de la sede central del CNE, donde, según medios locales, se ha incrementado la presencia policial a lo largo de la tarde.



El compañero de fórmula de Lasso, Andrés Páez, lanzó una serie de mensajes a través de su cuenta de Twitter en la que arrojaba sombras sobre el proceso de recuento de votos tras el cierre de los colegios electorales a las 17.00 horas (22.00 GMT).



"Apagaron la web del CNE no hay accesos a los datos y en este momento están en proceso de fraude. Fraude señores", aseguró en un trino para, a continuación, añadir que supuestamente "sólo hay gente de AP allá adentro... Nadie más que está pasando".



Agregó que "los resultados tienen que ser respetados. En el CNE que se exprese la vocación democrática del pueblo!", añadió.



Poco antes de las palabras de Páez, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, utilizó también la red social del pájaro azul para anunciar la victoria del candidato presentado por su partido, Lenín Moreno.



"Gran noticia para la Patria Grande: la Revolución volvió a triunfar en Ecuador. La derecha derrotada, pese a sus millones y su prensa", publicó.