Secretario de la OEA pide suspender a Venezuela si no hay elecciones inmediatas

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, llamó este martes a implementar la Carta Democrática Interamericana y suspender a Venezuela del ente regional si el país no realiza elecciones generales en breve.



"Si no se realizan elecciones generales bajo las condiciones estipuladas, pasaría a ser el momento necesario para aplicar la suspensión a Venezuela de las actividades de la Organización en función del Artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana", dijo Almagro en una carta al Consejo Permanente del organismo.



En el documento de 75 páginas, el excanciller uruguayo reiteró que las gestiones diplomáticas "no han dado por resultado ningún progreso" y los intentos de diálogo "han fracasado", mientras los venezolanos "han perdido aún más fe en su gobierno y en el proceso democrático".



La carta, una versión actualizada de su crítico informe sobre Venezuela, es la más reciente de una serie de misivas de Almagro, y refleja su impaciencia ante el deterioro institucional y la agudización de la situación económica en Venezuela.



"La señal inequívoca de retomar el rumbo institucional por parte del país es que se realice en los próximos 30 días un llamado a elecciones generales, la liberación de los presos políticos, la validación de las leyes que han sido anuladas", señaló el diplomático, haciendo un llamado a la renovación del Poder Electoral y los magistrados de la Corte Suprema.



Almagro condenó una "inacción" de la región y pidió al Consejo Permanente, que reúne a los 34 países miembro, "resultados concretos" para "restaurar la democracia" en Venezuela.



"Esperar soluciones de un proceso de diálogo que no es tal (...) nos hace cómplices desde la comodidad de esperar por la acción de otros. Genera responsabilidad por omisión", señaló.



La primera versión del informe, que Almagro presentó en junio pasado a los países miembros, provocó un debate inconcluso en el organismo sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que faculta a la OEA a intervenir en casos de alteración constitucional.



En su actualización, el jefe del organismo denunció que ninguna de las recomendaciones enumeradas en el informe se cumplieron.



"El Gobierno venezolano ha convertido su Constitución en papel mojado; la voz del pueblo venezolano ha sido silenciada y encarcelada, y se han propagado por todo el país la corrupción y el narcotráfico", afirmó.