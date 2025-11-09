Senado alcanza acuerdo para poner fin al cierre del Gobierno de Estados Unidos

El Congreso de Estados Unidos alcanzó este domingo un acuerdo bipartidista que pone fin al cierre parcial del Gobierno federal, el más prolongado en la historia del país, tras casi 40 días de paralización.

La votación en el Senado permitió destrabar las negociaciones que durante semanas mantuvieron enfrentados a Demócratas y Republicanos por la aprobación del presupuesto, restableciendo así el funcionamiento de las agencias públicas y el pago a miles de empleados federales que permanecían sin salario desde octubre.

El cierre afectó gravemente el funcionamiento de entidades clave, especialmente en el sector aéreo, donde la Administración Federal de Aviación (FAA) reportó cancelaciones masivas y retrasos en varios aeropuertos del país ante la falta de personal.

En desarrollo...