Senador estadounidense pide designar al Clan del Golfo como organización terrorista

El senador republicano Bernie Moreno solicitó formalmente al secretario de Estado, Marco Rubio, que el Departamento de Estado de Estados Unidos designe a tres grupos criminales colombianos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

En una carta enviada este jueves, Moreno pidió incluir en la lista al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), comandado por Alexander Díaz, alias Calarcá; al Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), liderado por Jobanis de Jesús Villadiego, alias Chiquito Malo; y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como los Pachencas, encabezadas por Hernán Giraldo, alias El Patrón.

El senador argumenta que estas organizaciones “participan en actividades terroristas, narcotráfico, asesinatos e intimidación armada”, lo que representa una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos y de sus ciudadanos.

“Estos grupos matan estadounidenses. Sus operaciones de narcotráfico son responsables del flujo de drogas mortales hacia nuestras comunidades, incluidas las de Ohio”, escribió Moreno, citando el aumento de muertes por sobredosis en su estado.



Carta de senador Bernie Moreno a secretario de Estado, Marco Rubio Foto: suministrada

Moreno afirmó que la designación permitiría reforzar las herramientas legales y financieras del gobierno estadounidense para perseguir y desmantelar las redes logísticas y económicas de estas organizaciones, así como de sus aliados internacionales, incluidos los carteles mexicanos.

“Estados Unidos debe enviar un mensaje claro a Colombia y a la región: actuaremos con firmeza contra el terrorismo y la violencia organizada que amenazan la seguridad de nuestros ciudadanos”, concluyó el senador Moreno en la carta.