“Siempre tuve una comunicación muy coloquial con él”: portavoz del papa Francisco por 10 años

El padre Guillermo Marco, portavoz por 10 años del papa Francisco , recordó en Mañanas Blu su cercana relación con el sumo pontífice. Marco fue la voz del entonces cardenal Jorge Bergoglio durante su tiempo como arzobispo de Buenos Aires, y esta conexión personal se traduce en un homenaje lleno de recuerdos significativos.

La última conversación entre el padre Marco y el papa

Papa Francisco y padre Guillermo Marco.

Tuvo lugar el 29 de enero de este año, cuando el pontífice lo llamó para felicitarlo por su cumpleaños. El padre Marco relató cómo el papa mostró contento por el jubileo y compartió detalles sobre su salud, que había sido un desafío constante. A pesar de las dificultades respiratorias que experimentaba, el papa nunca se quejó y continuó trabajando con una admirable dedicación hasta el final.

Durante su tiempo juntos, el padre Marco pudo conocer al papa en un nivel muy personal. En su podcast "Marco Tu Semana", ofrece una visión única de sus conversaciones, donde el tono era siempre coloquial y amistoso.

"Durante 10 años fui su voz pública. Fue una relación de mucha cercanía, siempre tuve una comunicación muy coloquial con él”, afirmó el padre Marco.

El papa Francisco y el pueblo argentino

El padre Marco dijo que el papa Francisco siempre expresó su deseo de servir al pueblo argentino, pero las complicaciones de la agenda papal y las circunstancias políticas hicieron que sus visitas a Argentina fueran un desafío.

"Él siempre manifestaba que era un tema de agenda, que él siempre tuvo ganas de venir, nunca me dijo que no quería venir, todo lo contrario. pero bueno, después en la práctica se le fue complicando primero, porque no le gustaba venir en años electorales y en Argentina hay una reforma de que cada dos años hay una elección de algo, entonces yo supongo que le costó hacer coincidir esa agenda", contó.

El padre Guillermo Marco se despidió de su amigo y maestro con un sentido de gratitud.

"Él cumplió con su destino, con su visión, así que bueno, agradecido por haber sido parte de eso", finalizó.

Escuche la entrevista aquí: