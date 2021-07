Sobreviviente de derrumbe de edificio en Miami Beach contó cómo se salvó "milagrosamente"

El pasado jueves 24 de junio colapsó el edificio Champlain Towers en Florida, Estados Unidos. Decenas de personas perdieron la vida y otras aún se encuentran desaparecidas.

María Ileana Monteagudo, sobreviviente de la tragedia, relató en BLU Radio lo sucedido en la madrugada de ese día y contó cómo se salvó “milagrosamente” por su propia cuenta.

“Esa fuerza sobrenatural yo la llamo Dios. (…) A mí me despertó una fuerza sobrenatural. Yo no sentí ruido, yo no sentí movimiento de nada. Yo abrí mis ojos y sentí un ambiente enrarecido, pensé que había dejado la puerta del balcón abierta. (…) En ese momento escuché un crujido grande y vi que estaba bajando una grieta desde el techo que se ensanchaba”, dijo.

Según afirmó, algo por dentro le dijo: “Corre, corre, que esto se va a caer”.

Monteagudo aseguró que no sonó ninguna alarma y el edificio completo estaba en un silencio absoluto. “Empiezo a bajar las escaleras y siento, cuando voy en el piso cuatro, un ruido infernal que me dio a entender que ya el edificio se había desplomado”, relató.

La mujer contó que al comprar su apartamento en ese edificio nadie le comentó que tenía problemas estructurales y responsabilizó, en parte, al Gobierno porque las leyes para edificar al lado del mar deberían ser, a su parecer, más estrictas.

Además, María Ileana reconoció que fue la primera vez que tuvo ese presentimiento que la hizo huir del edificio. “Yo creo que Dios me quiere viva por un motivo, porque hasta el error que yo cometí de irme a las escaleras más lejanas me salvó la vida”.