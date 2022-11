Somos libres de la OEA: Nicolás Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que Venezuela es "libre" de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que "más nunca" volverá, y señaló que aunque es en 24 meses que se cumpliría el retiro formal del mecanismo, ya su país no reconoce "ninguna decisión" que provenga de allí.



"Tengo el orgullo de decir que como presidente de la república (...) tomé la decisión de retirar nuestra patria de la OEA, de liberar nuestra patria del intervencionismo, de liberar nuestra patria de tanta ilegalidad, de tanto abuso, somos libres de la OEA y más nunca volveremos", dijo en un acto con simpatizantes en Caracas.



El gobernante señaló que desde "ya" Venezuela es libre del mecanismo y que no reconoce "ninguna reunión, ninguna decisión de la OEA que vulnere el derecho internacional e intervenga en los asuntos de Venezuela".



Dijo que en la OEA un grupo de países con gobiernos "de la derecha" ha conformado "una mayoría circunstancial" y por ello se ha impuesto "una intolerancia ideológica" en la organización internacional a la que calificó de "tribunal de inquisición anti venezolano".



"Con un secretario general absolutamente arrastrado, desvergonzado que está al servicio de la política imperial como ningún secretario general en 70 años de existencia de la OEA, Luis Almagro es la vergüenza de América Latina, del Uruguay, es una vergüenza", apuntó.



En este contexto también criticó al Gobierno argentino de ser "arrastrado" y "subordinado al imperio yanqui y de espaldas al pueblo argentino".



Venezuela anunció ayer su retiro de la OEA después de que fuera convocada una reunión de cancilleres para tratar la situación venezolana sin el aval del Gobierno de Maduro.



La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, anunció ayer que este jueves se iniciaría el procedimiento para abandonar la OEA y remarcó que Venezuela no participará en lo sucesivo "de ninguna actividad, de ningún evento donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo" de países que "buscan perturbar la estabilidad y la paz" de su país.