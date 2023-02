Son objetos voladores no identificados, pueden ser extraterrestres u otra cosa: expiloto de EE.UU

En Mañanas Blu cuando Colombia está al aire se habló sobre los objetos voladores no identificados que se avistan en el cielo de Estados Unidos.

Sobre el tema el teniente Ryan Graves, expiloto de la marina de Estados Unidos , entregó su opinión sobre este tema, teniendo en cuenta que en el año 2014 dio a conocer al mundo sobre la presencia de un ovni durante uno de sus vuelos.

Teniendo en cuenta su experiencia, Graves habló sobre los tres objetos voladores que derribaron en Estados Unidos en los últimos días y aseguró que, aunque no se sabe sí se tratarían de extraterrestres, aseguró que sin duda sí son elementos voladores no identificados.

Publicidad



"No se sabe hasta el momento, pero lo que sí sabemos es que esos tres objetos voladores derribados en Estados Unidos sí son verdaderos ovnis. Son objetos voladores no identificados y, en ese sentido, no sabemos que puede ser, sí son extraterrestres o pueden ser otra cosa. Lo que sí hay que hacer es investigar lo suficiente e identificar si es un método de espionaje por fuera de los Estados Unidos", afirmó Graves.

¿Hay hermetismo en la fuerza aérea de Estados Unidos?

"Es una entidad muy hermética, aunque fui parte de la marina y, por ende, no sé que tanto nos están escondiendo, pero lo cierto es que la marina se abrió más a estos secretos y a comunicar cosas de interés para la ciudadanía, pero la fuerza aérea no es tan abierta, pero debería empezar a serlo", enfatizó el expiloto.

Publicidad

Graves también contó si cuando empezó a ver los objetos voladores no identificados recibía instrucciones para hablar sobre el tema.

"Cuando empecé a ver estos fenomenos en 2014 en la costa oriental de Estados Unidos no había ninguna instrucción sobre cómo reportar estos eventos. Lo único que se había eran informes de seguridad que no eran muy detallados y eso continuó por muchos años, hasta que salí de la marina y empecé a hablar públicamente. Desde entonces el mecanimso se volvió más robusto", contó.

Más sobre su experiencia en 2014

"En el 2014 empezamos a ver los objetos, pero en el radar. No estamos seguros si era algo físico, pero el radar mostraba algo y luego empezamos a ver en los sistemas de cámaras como venia un tipo de energía y las camaras mostraban donde estaba el objeto y luego sí con mis propios ojos. Uno de los aviones casi le pega. Era un objeto gris oscuro dentro de una esfera transparente", relató Graves en Blu radio.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: