Sube a 46 el número de muertos en protestas contra Nicolás Maduro

La alcaldesa de Córdoba, estado Táchira, confirmó la muerte de un joven de 17 años luego de ser atracado por “bandas armadas” que asaltaron a los manifestantes en Santa Ana, Venezuela.



La funcionaria señaló que Daniel Rodríguez falleció por cuenta de un impacto de bala en su cabeza.



“Con profundo dolor informó que anoche presuntas bandas armadas atacaron a manifestantes en Santa Ana, hiriendo a Daniel Rodríguez de 17 años (…) Me informan que hace unos momentos, Daniel Rodríguez falleció a causa de una herida de proyectil a nivel frontal en el cráneo”, señaló.



La alcaldesa solicitó a las fuerzas de seguridad la protección de los ciudadanos y la garantía a los derechos a quienes protestan contra el régimen.



“Exigimos a los organismos de seguridad ciudadana, brindar la protección y resguardo de la integridad física de los cordobeses (…) Quiero expresar mi más sinceras condolencias a la madre de Daniel Rodríguez y sus familiares, pido a Dios les dé fortaleza (…) Hago un llamado a los órganos competentes, queremos justicia y las averiguaciones correspondientes para determinar responsabilidades”, señaló la alcaldesa.



Con la muerte de Rodríguez, ya son 46 los muertos en medio de las protestas contra el régimen.



Conversación Maduro – Putin



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comentó que durante la conversación que sostuvo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, se habló de que la cooperación militar e industrial entre ambos países "va muy bien y va a mejorar" y agregó que "muy pronto" viajará a Rusia a revisar los acuerdos.



"Hablamos de la cooperación, la cooperación militar que va muy bien y va a mejorar, la cooperación industrial, ya comienzan a funcionar en Venezuela cinco industrias, cinco fábricas de camiones", dijo Maduro desde Caracas a través de la televisora estatal VTV.



Agregó que "muy pronto" se va a reunir con Putin en Rusia "para revisar todos los programas de trabajo, todos los programas de cooperación para seguir fortaleciendo la relación".



Señaló que con el presidente de Rusia habló sobre varios temas y que el gobernante le manifestó su "decidido apoyo".



También conversaron sobre los acuerdos entre los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los no OPEP "para seguir mejorando el equilibrio y el precio del petróleo en el mundo".



Asimismo se habló, según Maduro, de un envío que Rusia hará a Venezuela de 60.000 toneladas de trigo, un producto que escasea en el país caribeño.



Moscú informó más temprano de esta conversación telefónica entre los dos gobernantes, en la que Putin habría recalcado al venezolano la importancia de resolver los problemas de Venezuela "dentro de la legalidad".



"Nicolás Maduro informó sobre la situación política interna en Venezuela y sobre las medidas que se toman para resolver la crisis. El presidente de Rusia le deseó éxitos al Gobierno de Venezuela para normalizar la situación y subrayó la importancia de resolver los problemas dentro de la legalidad, de acuerdo a las leyes nacionales", informó el Kremlin en un comunicado.



Poco antes, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, aseguró que la situación en Venezuela, donde 46 personas han muerto en las protestas que se registran en todo el país desde hace casi dos meses, "no representa una amenaza a la paz y seguridad regionales".