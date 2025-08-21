Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Disturbios en Avellaneda

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Suspenden visas de trabajo para conductores extranjeros de camiones en Estados Unidos

Suspenden visas de trabajo para conductores extranjeros de camiones en Estados Unidos

La Administración Trump suspendió las visas laborales para conductores extranjeros tras un accidente fatal en Florida que desató críticas políticas y nuevas revisiones migratorias.

visas de trabajo para conductores, referencia
Visas de trabajo para conductores, referencia
Foto: Unplash
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 21, 2025 09:41 p. m.

Estados Unidos anunció este jueves la suspensión de la emisión de visas de trabajo para extranjeros que aspiren a emplearse como conductores de camiones comerciales, al considerar que representan un riesgo para la seguridad vial y afectan el empleo de los transportistas locales.

“El creciente número de conductores extranjeros que manejan camiones de gran tamaño en las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de nuestros ciudadanos y amenaza el sustento de los camioneros del país”, expresó el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de su cuenta en X al dar a conocer la decisión.

Aunque Rubio no presentó cifras sobre la participación de trabajadores extranjeros ni sobre los accidentes en este sector, precisó que la medida tendrá aplicación inmediata.

El anuncio se produjo pocos días después del arresto de Harjinder Singh, un camionero de origen indio acusado de tres cargos de homicidio tras un accidente ocurrido el pasado sábado en una autopista de Florida, cuando realizó una maniobra prohibida en U.

El caso fue aprovechado por simpatizantes del Gobierno de Donald Trump para cuestionar a la oposición, señalando que Singh, indocumentado, habría obtenido su licencia en California, estado gobernado por Gavin Newsom, uno de los principales críticos del actual mandatario y posible contendiente presidencial en 2028.

Adicionalmente, la Administración Trump confirmó que se encuentra revisando la situación de más de 55 millones de personas con visados válidos en el país, con el fin de detectar posibles irregularidades que podrían derivar en la cancelación de documentos y deportaciones.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Estados Unidos

Noticias Internacionales