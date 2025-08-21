Suspenden visas de trabajo para conductores extranjeros de camiones en Estados Unidos

Estados Unidos anunció este jueves la suspensión de la emisión de visas de trabajo para extranjeros que aspiren a emplearse como conductores de camiones comerciales, al considerar que representan un riesgo para la seguridad vial y afectan el empleo de los transportistas locales.

“El creciente número de conductores extranjeros que manejan camiones de gran tamaño en las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de nuestros ciudadanos y amenaza el sustento de los camioneros del país”, expresó el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de su cuenta en X al dar a conocer la decisión.

Effective immediately we are pausing all issuance of worker visas for commercial truck drivers.



The increasing number of foreign drivers operating large tractor-trailer trucks on U.S. roads is endangering American lives and undercutting the livelihoods of American truckers. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 21, 2025

Aunque Rubio no presentó cifras sobre la participación de trabajadores extranjeros ni sobre los accidentes en este sector, precisó que la medida tendrá aplicación inmediata.

El anuncio se produjo pocos días después del arresto de Harjinder Singh, un camionero de origen indio acusado de tres cargos de homicidio tras un accidente ocurrido el pasado sábado en una autopista de Florida, cuando realizó una maniobra prohibida en U.

El caso fue aprovechado por simpatizantes del Gobierno de Donald Trump para cuestionar a la oposición, señalando que Singh, indocumentado, habría obtenido su licencia en California, estado gobernado por Gavin Newsom, uno de los principales críticos del actual mandatario y posible contendiente presidencial en 2028.

Adicionalmente, la Administración Trump confirmó que se encuentra revisando la situación de más de 55 millones de personas con visados válidos en el país, con el fin de detectar posibles irregularidades que podrían derivar en la cancelación de documentos y deportaciones.