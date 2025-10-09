En vivo
Premio Nobel de Paz
Dina Boluarte
Nuevo ataque a Inpec
Acuerdo entre Israel y Hamás

Blu Radio  / Mundo  / "Te amo, ya me mataron": empresario es atacado por sicarios durante transmisión en vivo

“Te amo, ya me mataron”: empresario es atacado por sicarios durante transmisión en vivo

El hombre se encontraba hablando con sus seguidores cuando sicarios llegaron al lugar y abrieron fuego contra él.

Foto: captura video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

Un trágico hecho conmocionó al municipio de Salvatierra, en el estado de Guanajuato, México, luego de que un comerciante de helados, conocido como Don Nico, fuera atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook.

El hombre se encontraba hablando con sus seguidores cuando sicarios llegaron al lugar y abrieron fuego contra él. En medio del dolor y la desesperación, Don Nico alcanzó a enviar un mensaje de despedida a su esposa, creyendo que no sobreviviría al ataque.

“Te amo, ya me mataron, corazón. Te amo, cuida a mis niños. Se me está yendo el aliento. Diles a mis hijos que los amo. Qué quede como un legado para el pueblo que el pinche gobierno es una basura... ya me voy”, fueron algunas de sus últimas palabras, que quedaron registradas en el video.

Días antes del ataque, el comerciante había publicado un mensaje en sus redes sociales denunciando el mal estado de las vías en su municipio. Incluso, pidió a los vecinos organizar una colecta para comprar materiales y reparar los baches por cuenta propia.

Vecinos que presenciaron el hecho corrieron a auxiliarlo y pidieron una ambulancia. Según testigos, el hombre pidió agua y aseguró que tenía la espalda llena de balazos mientras esperaba ser atendido.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el ataque y aseguró que el caso está siendo investigado por el gabinete de seguridad. Además, se refirió al reclamo ciudadano que Don Nico había hecho sobre los baches en las calles.

“El gabinete de seguridad está investigando este lamentable caso”, declaró Sheinbaum, quien calificó el hecho como un acto doloroso que debe ser esclarecido.

