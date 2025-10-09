“Te amo, ya me mataron”: empresario es atacado por sicarios durante transmisión en vivo

Un trágico hecho conmocionó al municipio de Salvatierra, en el estado de Guanajuato, México, luego de que un comerciante de helados, conocido como Don Nico, fuera atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook.

El hombre se encontraba hablando con sus seguidores cuando sicarios llegaron al lugar y abrieron fuego contra él. En medio del dolor y la desesperación, Don Nico alcanzó a enviar un mensaje de despedida a su esposa, creyendo que no sobreviviría al ataque.

“Te amo, ya me mataron, corazón. Te amo, cuida a mis niños. Se me está yendo el aliento. Diles a mis hijos que los amo. Qué quede como un legado para el pueblo que el pinche gobierno es una basura... ya me voy”, fueron algunas de sus últimas palabras, que quedaron registradas en el video.

Días antes del ataque, el comerciante había publicado un mensaje en sus redes sociales denunciando el mal estado de las vías en su municipio. Incluso, pidió a los vecinos organizar una colecta para comprar materiales y reparar los baches por cuenta propia.



Vecinos que presenciaron el hecho corrieron a auxiliarlo y pidieron una ambulancia. Según testigos, el hombre pidió agua y aseguró que tenía la espalda llena de balazos mientras esperaba ser atendido.

Le preguntaron a Claudia Sheinbaum del caso de Don Nico, baleado mientras hacía una transmisión en vivo para denunciar la presencia de baches en Guanajuato. La Presidenta respondió que es lamentable el ataque, pero que ya casi terminan de bachear. Increíble cómo desvió el tema. pic.twitter.com/trAOyaLome — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) October 8, 2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el ataque y aseguró que el caso está siendo investigado por el gabinete de seguridad. Además, se refirió al reclamo ciudadano que Don Nico había hecho sobre los baches en las calles.

“El gabinete de seguridad está investigando este lamentable caso”, declaró Sheinbaum, quien calificó el hecho como un acto doloroso que debe ser esclarecido.