Pareja murió en pleno jacuzzi mientras celebraban el cumpleaños de su pequeña hija

Una tragedia conmocionó a la ciudad de Santa Catarina, Brasil, luego de que una pareja fuera hallada sin vida dentro de un jacuzzi en un motel, tras celebrar el cumpleaños número cuatro de su hija. Ana Carolina Silva era empresaria y dueña de una reconocida cadena de salones de belleza en la región. Su pareja, Jeferson Luiz Sagaz, trabajaba en la Academia de Policía Militar de la Trindade, en Florianópolis.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de agosto de 2025. Ese día, Jeferson Luiz Sagaz y Ana Carolina Silva disfrutaron junto a familiares y amigos de la celebración de la pequeña. Horas después, dejaron a la niña al cuidado de una tía y se dirigieron a un bar. Más tarde, cerca de la medianoche, ingresaron al ‘Dallas Motel’, donde fueron encontrados muertos al día siguiente.

Al no presentarse para recoger a su hija, los familiares alertaron a las autoridades. Los investigadores localizaron el vehículo de la pareja en el estacionamiento del motel y, al ingresar a la habitación, descubrieron sus cuerpos dentro de la bañera, que aún contenía agua caliente.

Jeferson Luiz Sagaz y Ana Carolina Silva Foto: redes

Revelan las causas de muerte

De acuerdo con el comisario Felipe Simão, la investigación determinó que el agua del jacuzzi alcanzó temperaturas superiores a los 50°C en pocos minutos, mientras que el sistema de calefacción de la habitación también estaba encendido al máximo. Además, las pruebas toxicológicas revelaron la presencia de alcohol y cocaína en los cuerpos.



“Estas circunstancias, sumadas a las sustancias encontradas, llevaron a la conclusión de que se trató de una muerte súbita”, explicó Simão.

El director de Medicina Legal, Fernando Oliva da Fonseca, señaló que la autopsia evidenció signos claros de golpe de calor. “La cocaína, en dosis altas, puede causar somnolencia, malestar e incluso coma. Cuando se combina con alcohol, los efectos se intensifican. En ese estado, la persona no percibe el aumento de temperatura y no logra reaccionar”, detalló el especialista.

La perita general Andressa Boer Fronza informó que se realizaron más de 16 análisis entre el lugar de los hechos, los cuerpos y los objetos personales de las víctimas. La Policía Científica de Santa Catarina descartó cualquier indicio de violencia o falla eléctrica.

“La hipótesis más probable es que la mezcla de alcohol y cocaína, sumada a la exposición prolongada al agua caliente, provocó una pérdida súbita de conciencia y un colapso cardiovascular que derivó en el fallo de los órganos vitales”, precisó el informe oficial.

